Fra kl. 20.00: Se Liverpool-Porto på TV 2 Sport 1 eller Sumo! ​

Høsten 2017 omtalte Guardiola Tottenham som «The Harry Kane Team».

Det fikk Spurs-manager Pochettino til å reagere. Argentineren kalte Guardiola respektløs, og slo fast at «det var en unødvendig ting å si».

Halvannet år senere møtes de to i kvartfinalen av Champions League. På pressekonferansen før kampen får Guardiola spørsmål om han fortsatt mener at Tottenham var et énmannslag.

– Nei, jeg kan ikke si det. Da blir Mauricio sint. Det vil jeg ikke, svarer Guardiola, ifølge Manchester Evening News.

– Jeg tror kollegaen min misforstod meg den gangen. Kane hadde scoret mye, og derfor sa jeg det. Jeg vet at Spurs ikke bare er Harry Kane. Klubben er god og har et stort potensial. De er sterke i alle ledd. Det er et utrolig lag, fortsetter katalaneren.

Så understreker en diplomatisk Guardiola at «Kane er en utrolig spiss som har alt».

– Han er en moderne spiss. Men det er ikke bare han. Vi vet det nå, og vi visste det da, hevder Citys manager.

Svarer De Bruyne

I kveld spiller Tottenham første Champions League-kamp på sin nye stadion, og er ute etter å få slutt på en fire kamper lang rekke mot City uten seier.

Før kampen har Kevin De Bruyne dysset ned snakket om at ny hjemmebane kan gi de liljehvite en fordel.

– Jeg bryr meg ikke om stadionet, sier City-stjernen, ifølge The Guardian.

– Jeg bryr meg om laget vi spiller. Alle snakker om stadionet som om det er noe spesielt. Alle har et stadion. Alle har supportere. De kommer sikkert til å være litt mer spente, men til syvende og sist er det et stadion med supportere. Enten de spiller på Wembley foran 80 000 eller der foran 62 000, kommer det til å bli det samme, mener belgieren.

Tottenham-angriper Heung-Min Son fnyser av belgierens uttalelse. Sørkoreaneren mener at ny arena kan gi hjemmelaget en fordel.

– Selvfølgelig. Kanskje City-spillerne ikke innser det, for de spiller alltid hjemme. Vi har spilt borte i snart to år, og det vi har klart i de to årene har vært veldig positivt. Vi har savnet en hjemmebane veldig, og kan vise dem at det skiller seg fra Wembley, sier Son på pressekonferansen før kampen, ifølge Football London.

Pochettino om Guardiola-barrieren

I kveld møter Pochettino Guardiola for 15. gang som manager. Med det blir katalaneren sjefen han har møtt nest oftest. Statistikken er imidlertid dyster.