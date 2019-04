14-åringens far er nemlig ikke hvem som helst: Ronaldinho.

Før helgen skrev João Mendes under på en ungdomskontrakt med Cruzeiro som binder ham til klubben til den dagen han fyller 20.

14-åringen har gått gradene i den brasilianske storklubbens ungdomssystem. Da han prøvespilte, valgte han imidlertid å holde hvem som er faren hans skjult. Først da han allerede var i klubben, kom det frem at det er Ronaldinho, skriver Cruzeiro på sine nettsider.

João Mendes ble hentet inn basert på egne ferdigheter, lyder det i kunngjøringen av kontrakten.

Amarildo Ribeiro, som er sjef for Cruzeiros talentsatsing, gjør ikke noe for å dempe forventningene til Ronaldinhos sønn.

– Han er en spiller som er god fysisk, og har et høyt teknisk nivå. Han er en spiller som både kan være i boksen og spille som hengende spiss. Til tross for at han er stor, har han fart og er god til å avslutte, sier Ribeiro, ifølge BBC.

Selv slår 14-åringen fast at det er en drøm som går i oppfyllelse å skrive under på sin første kontrakt med Cruzeiro. Klubben er ifølge Transfermarkt blitt brasiliansk mester fire ganger, og har et stadion som rommer 57 483 tilskuere.

Også Ronaldinho startet sin profesjonelle karriere i den brasilianske serien. Driblefantomet spilte da for Gremio, før han ble hentet til PSG som 21-åring i 2001. To år senere gikk ferden videre til Barcelona. I Catalonia ble Ronaldinho for alvor en superstjerne, og vant Gullballen i 2005. I januar i fjor kunngjorde han at spillerkarrieren er over.