Joakim (18) avvæpnet mann med øks på toget

– Så fort han snudde ryggen til reiste jeg meg og nærmet meg sakte bakfra, sier han.

Ved å bruke en teknikk han hadde lært i Forsvaret klarte 18-åringen å låse armen til mannen.

– Det er ikke farlig, men man tar armen bak på ryggen og presser oppover slik at det gjør vondt. Han mistet kontrollen, men holdt fortsatt øksen. Så jeg avvæpnet han ikke, men fikk han til å gi fra seg våpenet til konduktøren som tok hånd om det, sier han

Adrenalin

Ifølge Stafne var toget fullt, men ingen andre grep inn i situasjonen.

– Det endte med at jeg, en 18 år gammel gutt, stod der og håndterte han, sier han og legger til:

– I etterkant tenker jeg at jeg kanskje burde tenkt meg mer om, men der og da blir man fylt med adrenalin. Det var kanskje litt dumdristig, men jeg gjorde for så vidt det jeg har gjort på treninger i Forsvaret.

Han understreker at han ikke klandrer noen for at de ikke gjorde det samme som han selv gjorde.

– Men i mine øyne kan alle hjelpe der det hjelpes kan. For eksempel hjelpe til etter at vi fikk kontroll på mannen og sørge for at det går bra med folk, eller komme bort etter at det hadde skjedd.

Hadde kniv

Med en gang 18-åringen hadde kontroll på mannen, roet han seg ned og Stafne slapp taket.

– Det var veldig dumt, det burde jeg ikke gjort, sier han.

Hele tiden hadde mannen hendene i lommen og Stafne forstod at han kanskje hadde flere våpen på seg.

– Jeg ville ikke vise tegn til at jeg skjønte det, så jeg måtte bare stole på at han ikke gjorde noe, sier han.

Da toget kom frem til stasjonen stod politiet klare for å ta seg av mannen. Stafne forteller at han fikk sjokk da de visiterte mannen og det viste seg at han hadde en kniv i lommen.

– Det holdt meg våken resten av natten, sier han.

Anmeldt

På Vikersund ble mannen pågrepet av politiet. Operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 mandag ettermiddag at mannen ble fremstilt på legevakten i Drammen før han ble satt i arrest.

Det er opprettet sak på forholdet og mannen er anmeldt. Han er avhørt mandag og senere løslatt.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB bekrefter overfor TV 2 at han er kjent med hendelsen.

– Ut fra det jeg har lest i mediene må jeg berømme han for hans snartenkthet, sier han om Stafnes innsats.