– Målet mot Tottenham hjalp mye. Det ble tvunget frem av Mo (Salah, journ. anm), og det føltes veldig bra for ham, forklarer Klopp på pressekonferansen i forkant av mesterligaoppgjøret mot Porto.

På det tidspunktet hadde egypteren gått sju kamper uten scoring. Det var hans lengste måltørke etter overgangen fra Roma i 2017.

Salah headet rett i Tottenham-keeper Hugo Lloris, noe som ledet til selvmål og 2-1-seier til Liverpool. I påfølgende kamp, borte mot Southampton, løp han med ballen over halve banen og sendte Liverpool i ledelsen med en vakker avslutning fra 16 meter.

– Arbeidsmoralen hans har hele tiden vært veldig bra, både i kamp og på trening. Derfor var ingen bekymret. Men det hjelper om du scorer, understreker Klopp, før han fortsetter:

– Det var et verdensklassemål. Mange ville sagt at han burde ha spilt Bobby (Firmino, journ. anm), men da ville Bobby fått ballen på venstrefoten. Da er det bedre om Mo får den på venstrefoten. Han scoret et vakkert og avgjørende mål. Han har 18 mål og sju målgivende. Det er strålende tall, fortsetter Liverpools manager.

– Veldig nær mange ganger

Egypteren har måttet tåle mye kritikk for ikke å ha fulgt opp den fantastiske fjorårssesongen. Nå er han imidlertid bare ett mål bak toppscoreren i Premier League, Sergio Agüero.

Klopp trekker frem et eksempel fra bortekampen mot Bayern München i Champions League.

– Den beste måten å beskrive situasjonen på, er den store sjansen han hadde i München. Han var i en lignende situasjon hvor han har driblet og scoret før, men i siste sekund kom Süle inn. Han var så nær veldig mange ganger. Han er en voksen mann, og vet at han må jobbe for det, sier tyskeren.

Van Dijk: – Han har en fantastisk sesong

Også Virgil van Dijk tar lagkameraten i forsvar. Han beskriver Salahs scoring mot Southampton som «fantastisk», og mener egypteren har vært uaffisert av snakket om måltørken.

– Han er alltid livlig, glad, jobber hardt og vil gi alt for laget. Det er hva Liverpool handler om, slår den nederlandske stjernen fast.

– Alle gir alt for klubben og laget. Han scoret ikke på noen kamper, men jeg tror presset og snakket bare var fra media. Han spilte bra, var viktig og har etter min mening fortsatt hatt en fantastisk sesong, fortsetter van Dijk.

