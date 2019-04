Den regjerende olympiske mesteren i utfor, italienske Sofia Goggia, slapp heldigvis med skrekken da hun var i en bilulykke natt til søndag.

Ifølge italienske medier skal alpinisten ha forsøkt å unngå en bil som plutselig bremset foran henne.

Det endte med at hun havnet utenfor en skrent, før hun endte opp på taket til en varebil som sto parkert på gaten nedenfor.

LANDET PÅ TAKET: Heldigvis gikk det bra med Sofia Goggia. Foto: Facebook

Bildene er så spektakulære at de nesten ser ut som de er hentet fra en Hollywood-film. Heldigvis ble det også en lykkelig slutt, i og med at ingen ble skadet i ulykken.

– Jeg vet du har hørt nyheten om ulykken min, men jeg kan forsikre deg om at jeg har det bra, skriver Goggia på Facebook.

26-åringen avslutter meldingen med et snev av selvironi.

– Som de sier... jeg lover at jeg skal komme tilbake på rett spor, skriver hun.

SESONGENS ENESTE SEIER: Sofia Goggia jubler etter å ha vunnet utforrennet i Carns Montana 23. februar. Foto: Alessandro Trovati

Goggia ble olympisk mester i utfor i Pyeongchang for et drøyt år siden. Denne sesongen ble det VM-sølv i Super-G i Åre, samt én seier og to andreplasser i verdenscupen i utfor.

Forrige sesong vant hun verdenscupen i utfor sammenlagt. Hun har også en VM-bronse i storslalåm fra St. Moritz i 2017.