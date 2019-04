Ekspertens klare boligoppfordring

Onsdag 3. april presenterte Eiendom Norge boligstatistikken for mars, som viste at boligprisene steg med 0,7 prosent nominelt.

Korrigert for sesongvariasjoner steg mars-prisene med 0,3 prosent, som innebærer at boligprisene er 3,2 prosent høyere enn de var for et år siden.

– Veksten i antall bruktboliger til salgs er stor sammenlignet med mars i fjor, men dette har sammenheng med at påsken i sin helhet er i april. Normalt utgjør påsken et vannskille i boligmarkedet, da mange ønsker å selge boligen sin i takt med at våren springer ut, uttalte Christian Vammervold Dreyer, som er administrerende direktør i Eiendom Norge.

Sen påske

Rundt påske pleier boligmarkedet å få en stor oppsving. Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier denne «vårflommen» først og fremst har pleid å gjelde eiendommer med hage.

– Det er flest eneboliger og småhus som legges ut. De som eier en hage venter gjerne til våren med å selge, for da kan de vise frem den, sier Macic.

For de som ikke har hage, er ikke våren i seg selv like betydningsfull. Men fortsatt er det mange som uansett synes at våren er en passende tid å flytte. Resultatet er at det ofte blir svært mange boliger til salgs i tiden etter påske.

– Men siden påsken kommer relativt sent i år, har mange boliger allerede blitt lagt ut for salg. I mars i år ble det lagt 31 prosent flere boliger ut på Finn enn i mars i fjor. Tilbudsøkningen som pleier å komme etter påske, har allerede kommet, sier Macic.

Økonomen tror derfor det er grunn til å tro at apriltallene vil vise en liten nedgang.

Unngå «saueflokken»

Det er svært mange som nå har lagt boligene sine ut for salg, og derfor har Macic en klar oppfordring til de som vurderer å selge.

– Hvis du ikke må legge ut boligen, kan det være lurt å vente. Da unngår du å bli en del av «saueflokken».

Når det gjelder hvorvidt det lønner seg å kjøpe bolig nå, er Macic opptatt av å skille mellom dem som kjøper for å bo, og de som kjøper for å investere.

– Hvis man har et perspektiv om å ikke selge før om fire-fem år, er det helt trygt å kjøpe til enhver tid. Om man kjøper på topp, venter man med å selge til det kommer en ny topp. Dersom man kjøper for å investere, kan det være lurt å vente til slutten av året.

Forventer flat utvikling

Macic tror all vekst i boligprisene gjennom 2019 har kommet i årets første kvartal. Resten av året spår hun en flat utvikling eller en liten nedgang.