Av fengselsperioden er 90 dager gjort betinget, slik at Østvang i praksis blir sittende i fengsel i maksimalt én måned dersom hun ikke begår nye straffbare handlinger.

I tillegg dømmes Østvang til inndragning av 500.000 kroner.

Påtalemyndigheten ba i utgangspunktet om åtte måneders fengsel.

Østvang valgte å anke dommen på stedet.

Ubetinget fengsel er uunngåelig fordi pokerklubben Quads har et profesjonelt preg, slår Oslo tingrett fast. Samtidig kommer tingretten til at poker er ulovlig også når det spilles som turneringspoker.

Dommen er enstemmig.

Mange oppmøtte

Østvang har drevet Quads siden oppstarten i 2015. Det gjorde hun frem til 1. mars i fjor, da politiet aksjonerte mot fem pokerklubber samtidig.

Totalt fem ledere for pokerklubber ble pågrepet i forbindelse med aksjonen, og Østvang er den første av dem som har fått sin sak prøvd i retten.

Da saken ble behandlet i tingretten i forrige uke, kom det så mange pokerspillere at ikke alle fikk plass i rettssalen. Ved domsavsigelsen er det norske pokermiljøet samlet i Dublin i Irland, der det for tiden avholdes NM i poker.

Viktig dom

En rettskraftig dom i saken kan få stor betydning for norsk poker. Det er nemlig første gang at en hovedforhandling er oppe i retten etter at lotteriloven ble skjerpet i 2015.

Østvang og hennes forsvarer Elisabeth Myhre mener at turneringspoker ikke skal omfattes av lotteriloven, fordi turneringspoker, etter deres oppfatning, dreier seg nærmest utelukkende om ferdigheter – ikke flaks.

Det er påtalemyndigheten uenig i. Det er også tingrettsdommer Heidi Heggdal i Oslo tingrett, som derfor kommer til at Østvang må straffes for alle typene poker som er arrangert på Quads, utenom noen få gratisturneringer.

Østvang har erkjent delvis straffskyld fordi hun også har arrangert ubestridt ulovlige former for poker, deriblant «cash games», der spillerne kan selge seg ut og kjøpe seg inn som de vil. I tillegg har hun solgt alkohol.

Minst åtte millioner

Under rettssaken har Østvang gitt et innblikk i hvordan livet på Quads var. På den mest populære dagen, «tacofredag», hadde klubben omkring 100 spillere på besøk.

Oslo tingrett legger til grunn påtalemyndighetens beregning, som sier at Østvang har omsatt for minst åtte millioner kroner på Quads. Østvang har ikke selv bestridt dette.

35-åringen synes det er helt utrolig at hun skal sitte i fengsel for å ha drevet en pokerklubb i Oslo.

– På 1980-tallet satt folk i fengsel for å ha bygget ulovlig skateboard-rampe. Da kan jeg sitte i fengsel i 2019 for å ha drevet en utrolig koselig pokerklubb, sier hun.