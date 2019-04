Påsken er i gang, det betyr at veldig mange nordmenn setter seg i bilen og dra på tur. Enten du skal til sjøen eller til fjellet – det er lurt å være forberedt.

Men er vi egentlig det? En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring viser at mens 90 prosent av nordmenn har refleksvest og varseltrekant liggende i bilen, har kun 28 prosent med seg slepetau, bare 10 prosent har kjetting eller snøsokk i bilen.

– Det er bra at mange har refleksvest og varseltrekant i bilen, som er påbudt å ha. I mange situasjoner kan det være nyttig å også ha med for eksempel slepetau, kjetting, jekk eller startkabler. På biltur i Norge kan du møte på mange typer veiføre og det kan være lurt å ha hjelpemidler tilgjengelig i bilen. Selv om våren har kommet mange steder, kan det fortsatt være snø på påskefjellet, og det kan være lurt å tenke gjennom hva slags utstyr som bør ligge i bilen til påskeferien, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Vente på bilberging

På påskefjellet er det ikke sikkert at redningen nødvendigvis er så nær heller. Da er det veldig verdifullt å kunne klare seg selv.

Georg Richvoldsen er kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Havner du i grøfta, kan det blir mange timer å vente på bilberging. Har du et slepetau i bilen, kan det holde å få hjelp av noen andre som kommer kjørende forbi.

Undersøkelsen viser at det er forskjell mellom ulike aldersgrupper. Mens rundt 60 prosent av de under 50 år har jekk i bilen, har nesten 3 av 4 av de over 50 år med seg jekk. Og mens rundt 20 prosent av de under 50 år har slepetau i bilen, har mer enn 1 av 3 av de over 50 dette på plass.

Forskjell mellom menn og kvinner

– Bilister over 50 år har ofte kjørt bil i mange år og har gjerne opplevd situasjoner der de måtte skifte dekk eller fikk behov for kjetting for å komme seg fram på glatt føre. De har kanskje lært av erfaring og innsett at det kan være lurt å ha med seg hjelpemidler, sier Richvoldsen.

Undersøkelsen viser også at det er forskjell mellom kvinner og menn, der flere mannlige bilister har med seg noen typer hjelpemiddel. Mens 24 prosent av kvinnene har startkabler i bilen, har 35 prosent av mennene det. 61 prosent av kvinnene svarer at de har jekk i bilen, mens 72 prosent av mennene har det.

Det er fortsatt vinter i fjellet mange steder i landet, det bør du ikke glemme hvis du legger ut på påsketur.

Sjekke før turen

– For utstyr som er påbudt å ha med, varseltrekant og refleksvest, er det liten forskjell mellom kvinner og menn og rundt 90 prosent har det i bilen. Det er viktig å huske på at refleksvesten skal ligge slik at det er mulig å nå tak i den fra førersetet. Hvis du må ut av bilen på en trafikkert vei må du huske å ta på deg refleksvesten. Da blir du synlig for andre bilister og det er viktig for å unngå ulykker, sier Richvoldsen.

PS: Før du legger ut på påsketur, er det lurt å ta en kjapp sjekk av bilen. Er det lenge siden den har vært på service? Da kan det være lurt å gjøre det nå. Sjekk også tilstanden på dekkene og dekktrykket. Hvis bilen blir stående stille mange dager i påsken, er det lurt å sjekke batteriet først. Har du en mistanke om at det begynner å bli svakt, bør du vurdere å bytte, eventuelt lade det skikkelig opp før du kjører avgårde.

