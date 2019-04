– Jeg husker ikke så mye av selve sammenstøtet. Jeg husker at jeg så elgen i øynene og tenkte: «Hei, elg!». Deretter sa jeg hei til asfalten.

På vei hjem fra jobb torsdag forrige uke, krasjet motorsyklist Erik Hokolt (40) i en elgkalv – og dét i 80 kilometer timen.

Det kraftige sammenstøtet sendte elgkalven 20 meter opp den trafikkerte Midtveien, mens Erik kom fra det hele uten en eneste skramme.

OPPSKRAPT: Eriks motorsykkel etter det kraftige sammenstøtet. Foto: Privat

Det var Amta som først omtalte saken.

Fryktet å få elgen etter seg

Hokolt var på vei hjem fra jobb i Oslo til Fjellstrand i Nesodden kommune på motorsykkelen da det smalt.

– Jeg kjørte i fred og fordragelighet hjem fra jobb, og helt ut av det blå dukket det opp en elg midt i veien. Jeg tror at den hørte motorsykkelen og snudde seg mot meg, for jeg husker jo at jeg så den i øynene før jeg landet. Jeg vet ikke hvem som ble mest skremt, jeg, sier 40-åringen til TV 2 og ler.

Han sier at han var mer redd for elgens reaksjon, enn at han selv var hardt skadet.

– Det første jeg tenkte etter at jeg kom meg på beina, var hvor elgen var. Det siste jeg ville var å ha en illsint elgkalv løpende etter meg. Den lå helt fortumlet i grøfta 20 meter foran meg. Jeg fikk stanset en bil som kom i motgående retning, og hun ringte nødnummeret. Elgen forsvant til skogs, og jeg ble stående der, da, og vente på ambulansen, forteller han.

Håndhilste på ambulansearbeideren

PÅ BEINA: Erik takker godt utstyr for at han kom fra ulykken uten mer enn litt vondt i håndleddet. Foto: Privat

Da ambulansen kom, håndhilste Erik på ambulansearbeideren.

– Han skjønte ikke så mye. Det var nok litt rart at jeg stod der på beina og smilte. Jeg hilste til og med med den hånda som gjorde litt vondt, og så bar det til sykehuset, sier han.

På sykehuset ble det tatt røntgenbilder av høyre håndledd, som viste seg å kun være litt forslått. En CT-undersøkelse viste at alt var fint med Erik.

– Legene ba meg om å slutte å være så blid, for jeg hadde tross alt krasjet med en elg. Men jeg var så glad for at det gikk så bra, sier han, og roser både personellet på Ahus og ambulansearbeiderne som tok seg av ham på Midtveien.

Erik er ikke i tvil om hva som førte til at det gikk så bra.

– Utstyret. Alt utstyret. Jeg kjører alltid med kevlar og ryggskinne, skinnjakke og hjelm, sier han.

I april er det mange som tar motorsykkelen og sykkelen fatt, og til dem har Erik ett råd:

– Bruk skikkelig utstyr. Det kan utgjøre den store forskjellen, sier han.

Elgtrøkk

Til Amta sier Eystein Ruud i Viltnemnda at Erik krasjet inn i en elgkalv på halvannet år. Han forteller at Viltnemda søkte etter elgen etter sammenstøtet, og at det endte bra også for den.

– Den fikk seg nok en trøkk og hadde litt stive bein, men da vi så den flere steder sammen med ei ku, lot vi den leve. Så mor og barn lever i beste velgående, sier han til nettstedet.