Da elbilen Opel Ampera-e først ble lansert i Norge, lå det an til rekordsalg. Opel tilbød tilnærmet Tesla-rekkevidde, til en startpris på under 300.000 kroner.

Kundene lot ikke vente på seg. Interessen var enorm og forhandlerne forberedte seg på et rush av kjøpere.

Men så gikk mye skeis. Importøren fikk ikke i nærheten av nok biler til å dekke etterspørselen. Mange kunder ble misfornøyd, prisene gikk opp – og til slutt fikk forhandlerne beskjed om å ikke ta imot flere bestillinger.

Kutter prisen med 40.000 kroner

I fjor fikk så Opel ny importør i Norge. De har jobbet med å løse leveringssituasjonen på Ampera-e og kunne tidligere i år gå ut med det som ble sett på som en skikkelig gladnyhet: Importøren hadde klart å sikre seg mellom 1.500 og 2.000 nye bilen, som etter planen skal leveres ut i 2019.

Men interessen fra kundene skal ha vært ganske laber. Det ble snart spekulert i at importøren vurderte priskutt, og nå har det kommet.

I en pressemelding opplyser PSA Norge at de reduserer prisen på Ampera-e med 40.000 kroner, slik at en fullutstyrt Ampera-e koster 359.000 kroner, pluss levering.

Johnny Danielsen ble nylig sjef for Opel i Norge. Nå har han kuttet prisen på Ampera-e med hele 40.000 kroner.

Alt utstyr som er tilgjengelig

– Konkurransesituasjonen i elbilmarkedet endrer seg raskt. Takket være et godt samarbeid med fabrikk og forhandlere har vi klart å senke prisen til et mer konkurransedyktig nivå, sier merkesjef for Opel hos Bertel O. Steen AS, Johnny Danielsen.

Bilene som nå selges har alt utstyr som er tilgjengelig for Ampera-e. Det inkluderer stor 10,2 tommers skjerm, skinninteriør og Bose lydanlegg. I tillegg kommer bilen med førerstøttesystemer som aktiv filholderassistent, blindsonevarsling, ryggekamera med varsling for trafikk fra siden og en avansert lukeparkeringsassistent.

Ampera-e har også kamerasystemet Opel Eye med skiltgjenkjenning, fjernlysassistent og aktiv nødbrems med fotgjengergjenkjenning. Prisen inkluderer også metallic lakk.

423 kilometer rekkevidde

Den nye prisen vil gjelde for alle som får bilen sin levert fra og med 8. april, også de kundene som bestilte bil før Opel stoppet å ta imot nye kontrakter. De kundene som har skrevet kontrakt til 399.900 den siste måneden - vil også få den nye prisen.

– Prisendringen vil imidlertid ikke ha noen form for tilbakevirkende kraft for de kundene som allerede har fått sin bil, presiserer Danielsen.

Ampera-e har en rekkevidde på 423 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Til sammen leverer batteripakken 60 kWt, i en elbil som er bygget fra batteriet og opp.

Opel Ampera-e er kanskje ikke elbilen som gjør mest utav seg. Men på kombinasjonen rekkeviddde og (ny) pris, slår den godt fra seg.

Mange tøffe konkurrenter

Når importøren sier at konkurransesituasjonen i markedet har endret seg, handler det blant annet om at en rekke nye konkurrenter er kommet til de siste par årene.

Hyundai Kona, ny Nissan Leaf, oppgradert BMW i3 med lengre rekkevidde og Kia e-Niro er noen av konkurrentene. Og ikke minst: Tesla har endelig begynt å levere ut sin "folkebil" Model 3 i det norske markedet. Med 4x4, mye krefter og lengre rekkevidde, er den en tøff konkurrent til Ampera-e.

Dette er også bare starten. De neste to årene skal det komme en rekke nye elbiler, fra svært mange produsenter. Det betyr også at kundene får langt mer å velge mellom, både av biltyper og ulik rekkevidde.

