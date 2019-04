– Dette er en stor lettelse, smiler matmor Mona Helling (63). I flere år har hun kjempet i retten for å få beholde hunden Nero.

Helling bor alene i første etasje i et borettslag, og hunden har gitt henne både trygghetsfølelse og bedre psykiske og fysisk helse. Selskap av hund har hun hatt siden hun fikk hunden Emma i år 2000.

Tapte i tingretten

Men styret i borettslaget mente at hun måtte kvitte seg med hunden, og tok saken til retten da hun ikke ville etterkomme pålegget.

De fikk medhold i tingretten, som begrunnet dommen med at Helling ikke hadde «gode nok grunner» til å ha hund. Dette til tross for at henne fastlege skrev «For pasientens psykiske helse anser jeg det som svært viktig at hun får beholde hunden»

– Hva er gode nok grunner? spurte hun seg selv da TV 2 besøkte henne i slutten av mars i fjor.

Jubler

Nå har altså lagmannsretten kommet til motsatt konklusjon. I dommen står det at hun har gode nok grunner til å ha hund. Nero kan fortsette å bo sammen med Mona.

– Dette betyr mye for min livskvalitet, sier Mona til TV 2 Nyhetene i dag.

– I motsatt fall ville jeg måtte ta valget om å kvitte med med Nero eller å flytte et annet sted, sier hun.

I korridoren henger det nå også et oppslag på veggen, der det står at generalforsamlingen den 25. mai skal stemme over at hund likevel skal tillates i borettslaget, og at eventuelle ulemper for andre må dokumenteres.