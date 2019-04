Se Liverpool - FC Porto på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo tirsdag fra klokken 20.00

Liverpool er storfavoritt i første oppgjør av kvartfinalen på Anfield. Men FC Porto fra den portugisiske nordkysten har overrasket før, og dragene, som de kalles, finner tro og håp i sitt eget fotballmirakel for 15 år siden.

De ivrigste Porto-supporterne er med i "Super Dragões", og lederen advarer de røde før lagene møtes på Merseyside.

– Drager er mektige vesener som knuser alt på sin vei. FC Porto kan knuse Liverpool. Vi gir aldri opp, sier klubbens supportersjef, Fernando Madureira til TV 2.

– Slik er dragementaliteten

Journalist i RTP, Helder Marquez de Sousa, er ikke like optimistisk, og minner om at Liverpool knuste Porto 5-0 i Portugal i åttedelsfinalen forrige sesong.

– Porto har fem prosents sjanse, sier journalisen til TV 2.

FC Portos hjemmebane heter Estàdio do Dragão, og rundt arenaen kan man se flere drager på veggene. Symbolet betyr mye for de som holder med den portugisiske storklubben.

– Porto representerer ikke bare byen, men også den nordlige regionen, den fattigste delen av landet. De kjemper ikke bare for klubben, men for folket. Slik er dragementaliteten, sier Carlos Gouveia, som er Porto-redaktør for avisen O JOGO, til TV 2.

– De har kamplyst, akkurat som vikingene. Alle er imot dem, så de må være sterke, og de skal kjempe mot alle og vinne. Vikingene kom nok hit for et par tusen år siden og etterlot seg noen avkom, sier Marquez de Sousa.

– Du må aldri si at du ikke liker FC Porto

Porto er den nest største byen i Portugal, etter hovedstaden Lisboa. Portvin og det mektige ostesmørbrødet Francesinha er noe av det den vakre byen er mest kjent for. Men skal vi tro en drosjesjåfør er det fotballklubben folket setter høyest.

– Det er mye ved denne byen du kan si du ikke liker, men du må aldri si at du ikke liker FC Porto. Det kan være farlig. Da må du rett til sykehuset etterpå.

26. mai 2004 er en dato som står sterkt i Porto. Det var forrige gang klubben hentet hjem det gjeveste trofeet i Europa. Med José Mourinho som manager vant dragene 3-0 i Mesterliga-finalen mot Monaco, og drømmen om en ny pokal lever.

– Porto er den eneste mindre klubben som har vunnet Champions League de siste 20 årene. Det er historie og motivasjon for Porto, sier Marquez de Sousa.

Casillas føler seg som en drage

​En som har ekstra lyst til å nå finalen er keeper Iker Casillas. 37-åringen som har vunnet Champions League med Real Madrid tre ganger ble Porto-spiller i 2015. Og keeperlegenden føler seg som en drage.

– De vil til finalen. Den avholdes rett ved siden av i Madrid. Iker Casillas drømmer om å spille finale hjemme i Madrid, sier Gouveia.

– Dragen har bestått over mange år. Man føler seg sterk, som en drage. Overalt føler man seg elsket av folket. Jeg føler meg hjemme her og har bare gode ting å si om Porto. Jeg vet ikke når karrieren er over, så man må bare nyte hvert øyeblikk, sier Casillas.