En spansk kvinne (36) kom med fly fra Malaga i Spania onsdag kveld i forrige uke da bagasjen hennes ble undersøkt av tollere på Oslo lufthavn Gardermoen.

Fattet mistanke

Skjult i en dobbeltbunnet koffert ble det funnet fem kilo hasj, skriver Tolletaten på Twitter. Partiet har en gateverdi på 500.000 kroner.

– En spansk kvinne bosatt i området, fortalte at hun skulle hit for å se seg om etter jobb i restaurantbransjen. Vi festet ikke lit til historien, og tok henne til side for kontroll, sier seksjonssjef Tor Fredriksen i Tolletaten til TV 2.

Etter at kofferten var tømt for innhold, hadde den fortsatt en betydelig vekt. En undersøkelse med røntgen viste at kofferten hadde en dobbeltbunn, der det lå ti pakker med cannabis, forteller han.

Reduksjon i beslag

– Det er et godt beslag til å være flyreisende, sier seksjonssjefen.

Tollvesenets statistikk viser reduksjon i cannabis for 2018 sammenlignet med 2017.

På Oslo lufthavn gjøres det narkotikabeslag hver eneste dag. Ifølge tollerne utpeker Spania seg som et veldig liberalt land i forhold til Norge når det kommer til bruk og besittelse av stoff som cannabis.