I en årrekke har turister valfartet til Mai Khao-stranden i Phuket for å ta selfier under fly som er iferd med å lande like over hodene deres.

Nå truer thailandske luftfartsmyndigheter de selfieglade turistene med bøter, fengsel og i verste fall dødsstraff, for å ta bilder under de lavtflyvende doningene over det som på folkemunne blir kalt «Airport Beach».

Det melder People.

Myndighetene mener at de mange turistene som poserer på stranda distraherer pilotene og utsetter seg selv og andre for fare.

#MAIKHAO: På Instagram er det tusenvis av bilder av turister som poserer under og foran flyene. Foto: Skjermdump/Instagram

Innfører sikkerhetssone

Phuket internasjonale flyplass-sjef Wichit Kaeothaithiam sier til Bangkok Post at det snart blir oppført en sikkerhetssone på den ni kilometer lange stranda.

– Folk og turister vil ikke få lov til å gå inn i dette området for å ta bilder, sier han.

Han sier at de som likevel tar seg inn i området overtrer landets luftfartsforskrifter, og dermed risikerer landets strengeste straff.

– Maksimumsstraffen er dødsstraff, sier han.

De selfieglade turistene kan også få en bot på opp mot 40.000 baht, altså nærmere 11.000 kroner, eller fengsel i opp mot 20 år for å ta seg inn i den forbudte sonen.

Ut mot droner og lys

Lufthavnsjefen har ifølge thailandske CTN News også gått ut og advart alle som bor eller oppholder seg i ni kilometers radius fra flyplassen, og oppfordret dem til å ikke bruke droner eller å rette sterke lys mot flyene som er iferd med å lande.

– Flyplassen ønsker å fremme inntekter fra turisme, men samtidig må den sørge for at det ikke er noen problemer med luftfartforskriftene. Turisme og sikkerhet må sameksistere, sier han.

Airports of Thailand (AoT) eier og drifter seks av landets internasjonale flyplasser, inkludert Phuket internasjonale lufthavn. AoT-direktør Vijit Keawsaitiam bekreftet i mars at sikkerhetssonen snart trer i kraft, skriver The Phuket News.

– Vi setter opp en sikkerhetssone som vil bli kategorisert som et strengt forbudt område som ikke tillater at folk og turister tar bilder. Utenom dette området, kan lokale folk og turister komme og ta bilder som vanlig, sa han.

Frykter at turistene rømmer

Mai Khao-stranden er den lengste stranden på Phuket, men lokale innbyggere tviler sterkt på at turister kommer til besøke den når sikkerhetssonen er blitt opprettet.

Winai Sae-io leder en lokal organisasjon som jobber for å stimulere entreprenørskap i distriktet. Han er sikker på at turistene drar andre steder når de ikke får lov til å ta selfier under flyene.

– Hvis stranden er stengt, får vi alvorlige problemer, fordi mange turister rett og slett ikke kommer, sier han.

Og:

– Jeg ønsker at Airports of Thailand ser oss og støtter lokale i å tjene til livets opphold.