Pensjonert general kan bli Israels nye statsminister

Retorikken til Netanyahu kan minne om Donald Trumps. Han sier kulturelite og politisk elite ikke forstår vanlige israelere, og skaper dermed en polarisering i samfunnet.

De siste meningsmålingene vipper i retning Gantz, men meningsmålingene i Israel har store feilmarginer. Det knytter seg stor spenning til valgresultatet.

Benny Gantz som sjef for Israels væpnede styrker i 2013 FOTO: REUTERS/Baz Ratner/File Photo Foto: Baz Ratner

Den ytterste høyre fløyen i Israel er også styrket på disse meningsmålingene, og i helgen gikk Netanyahu ut og med et løfte om å annektere alle israelske nybyggere inn i Vestbredden, for å vinne støtten til disse velgere. Dette er et kontroversielt skritt han hittil har holdt seg unna.

I krigen

Gantz er sønn av foreldre som begge overlevde holocaust. Han vokste opp i nærheten av grensen til Gaza, og har fire barn. Han eldste sønn har fulgt farens fotspor og gjør militær karriere.

I 2011 ble han stabssjef for militæret og jobbet tett med statsministeren. I 2014 var han kommandant under krigen i Gaza som menneskerettighetsforkjempere har fordømt. De hevder Israel begikk krigsforbrytelser i angrepene som kostet 1500 sivile livet.

Gantz selv hevder han har funnet en riktig balanse mellom militær styrke og moralske verdier. Netanyahu har også tidligere omtalt ham som en «offiser og en gentleman, en kriger og et menneske».

Valget

Valget av ny nasjonalforsamling holdes tirsdag 9. april, og grenseovergangene til Gazastripen og den okkuperte Vestbredden stenges i et døgn når valget avholdes, opplyser det israelske forsvaret.

Beslutningen om å stenge grenseoverganger og sjekkpunkter fra midnatt mandag, er basert på sikkerhets evalueringer, sier forsvaret i en uttalelse.

Overgangene vil kun være åpne for humanitære og medisinske tilfeller, legger de til.

Vanligvis stenger Israel grenseovergangene til palestinske områder når det er helligdager, ettersom de vil forhindre mulige angrep.

