Se NM i poker med Pot Limit Omaha 6-handed på TV 2 Sport 2 mandag kl. 16.

John Arne Riise er en mann som har mange baller i lufta. Nylig ga han seg i jobben som sportssjef i den maltesiske klubben Birkirkara.

Nå avslører 38-åringen litt av sine framtidsplaner i en podkast med Poker.no.

Der røper Riise at han er i ferd med å sette sammen et profesjonelt pokerlag som skal delta på de største turneringene i Europa.

– Vi relanserer Betsson Poker team. Jeg har fått i oppgave å bygge opp et pokerteam som skal reise rundt og spille de største pokerturneringene, sier Riise.

Han er for øyeblikket på plass i Dublin, der NM i poker – som for øvrig sendes direkte på TV 2 – for alvor er i gang.

Riise sier at han er på plass i Irland som en slags speider etter gode ambassadører.

– Det er derfor jeg er her i Dublin nå, for å snakke med og se spillere. Jeg vil ha spillere som er gode i poker, men også er gode på sosiale medier, sier Riise til poker.no.

Riise vil satse på poker

Ifølge pressesjef Joakim Ingebrigtsen i Betsson vil John Arne Riise være en slags kaptein for det nyoppstartede pokerlaget.



– De som kommer på laget skal få reise rundt sammen med John Arne og spille noen av de største turneringene i Europa. Han er nok allerede på jakt etter talentfulle spillere under NM, så hvis man imponerer der er det ikke umulig at det kommer en invitasjon til å være med på laget, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Riise selv er klar på at han virkelig skal legge seg i selen for å bli en best mulig pokerspiller i tida framover. Han mener det går an å hente inspirasjon fra sin egen fotballkarriere

Han påpeker at han aldri hadde det største talentet som fotballspiller. Men han gjorde jobben som måtte til - og vel så det.

– Jeg føler at du må trene for å bli god i poker. Det er det jeg elsker med poker. Ja, du må ha litt flaks, men jo mer du trener, jo bedre blir du. Du kan alltid bli bedre. Så når vi nå satser på et pokerteam, så føler jeg at jeg må satse mer. Jeg må lese mer, spille mer. Det gir meg et kick, sier Riise.

NB: John Arne Riise er på plass i Dublin, der han skal delta i de fleste NM-øvelsene de kommende dagene. Tirsdag tar han imidlertid turen til Liverpool, der han skal være ringside som TV 2-ekspert i Champions League-oppgjøret mellom Liverpool og Porto.





​