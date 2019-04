Mjøsa-derbyet mellom Lillehammer og Hamar er et av Norges mest ikoniske derbyer. Selv om Lillehammer ikke er med i årets finale, lever fortsatt hatet hos noen av spillerne.

​Følg den tredje finalekampen mellom Storhamar og Frisk Asker på TV ​2 sport 2 og TV 2 sumo fra 18.30.

– Det er klart det motiverer ekstra å møte Storhamar. Jeg har vokst opp med å mislike Hamar, forteller Lillehammer-gutten Endre Medby til TV 2.

​Medby kan se tilbake på et strålende sluttspill så langt. Han har satt karrierebeste i antall målpoeng og startet finalen med gullhjelmen for Frisk Asker, som den mestscorende spilleren på isen for Asker-laget.

– Jeg tenkte ikke så mye på det akkurat under kampen. Jeg ser den jo ikke selv. Det er selvsagt gøy å få bidratt offensivt, det er jo derfor jeg er her, smiler Lillehammer-gutten.

Slo ut lillebror i kvartfinalen

25-åringen er født og oppvokst på Lillehammer. Debuten for A-laget til hjembyen kom da Medby var 16 år gammel. Nå kan han sikre seg karrièrens første store triumf, mot nettopp erkerivalen fra Hamar.

– Jeg har innmari lyst på gull. Jeg har spilt i den ligaen her siden jeg var 16 og enda ikke vunnet gull. Den sjansen her får man ikke ofte. Nå spiller jeg på et veldig bra lag, så muligheten er her nå og den kommer ikke hvert år, slår Medby fast.

Medby-familien er en skikkelig hockeyfamilie. Begge brødrene hans, Jonas og Henrik er også hockeyspillere. I kvartfinalen slo Endre til og med ut lillebroren sin, Jonas Medby, som spiller i Lillehammer.

– Det var ekstremt digg å få slått ut Jonas i sluttspillet. Det skal være sikkert, konstaterer 25-åringen.

– Betyr det litt ekstra å få vist fram et NM-gull på julaften?

– Det betyr litt ekstra det ja. Det er jo drømmen, ler han.

Spår jevne kamper

Etter at Storhamar tok en overbevisende seier i første kamp, kom Frisk sterkt tilbake på sin hjemmebane. Dermed står det 1-1 i kamper før den tredje finalekampen starter i kveld.

– I første kamp var vi ikke helt der vi pleier å være. Sånn er det av og til. Det er greit å få det unnagjort tidlig i serien. Det blir tette matcher fremover. Vi viser at vi kan ri av de dårlige kampene og komme tilbake. Det er bare bra, sier Medby.

Hvis spillerne fortsetter som i søndagens kamp i Askerhallen, tror Medby på jubel i Askerhallen.

– Jeg har veldig troa på oss, vi viser i forrige kamp at vi kan spille veldig bra hockey. Hvis vi kan fortsette som det så er jeg veldig sikker på at vi kan ta det i en best av sju.