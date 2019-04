John (56) har blitt en ikonisk figur – men brexit-sirkuset kan være noe av det siste han leder

Order. Oooorder. Ooooooooooorder!

Du har garantert hørt den karakteristiske, dominerende og hese røsten rope ut disse ordene utallige ganger i nyhetenes dekning av brexit-sirkuset i Storbritannia.

Ikledd den sorte kappen, et fargerikt slips og litt bustete på håret, står han i sentrum av salen og brøler og gestikulerer.

John Bercow (56) er på mange måter blitt brexit-kaosets ansikt utad. En slags sirkusdirektør som etter beste evne forsøker å skape ro og orden i rekkene.

– Han styrer dagsorden og debatten i Underhuset og bestemmer hva som skal voteres over og i hvilken rekkefølge. Han kan også velge bort lovforslag som ikke oppfyller kriteriene, slik han gjorde nylig, forteller Jan Erik Mustad, førstelektor i engelsk ved Universitetet i Agder.

Bercow satt som parlamentsmedlem for Det konservative parti frem til han tok på seg oppgaven som politisk uavhengig Speaker i 2009.

Se video øverst!

Skjøt ned Theresa May

Om han ikke var det fra før var det, så plasserte Bercow seg nemlig midt i sentrum av brexit-dramaet i forrige måned da han skjøt ned Theresa Mays forsøk på å få til en tredje votering over brexit-avtalen. Han krevde at det ikke vil skje med mindre det kommer vesentlige endringer i avtalen, og viste til en konvensjon fra 1604.

Dette bidro til å skape et enda større fokus på hans person i brexit-debatten.

Brexit-forkjemper og de konservatives leder for Underhuset, Andrea Leadsom, fyrte løs mot Bercow og antydet at det hele var sabotasje. En kilde nær statsminister Theresa May, sa at hun advarte mot at Bercows inngripen hadde gjort parlamentet til latter skriver Daily Mail.

– Leadsom har hatt et veldig anstrengt forhold til ham, og har vært i negativt ordskifte med ham flere ganger. De to forsøkt på gjøre det politiske livet vanskelig for hverandre. Spesielt i fjor var det betent. Jeg tror Theresa May har et mer avslappet forhold til ham, men han er en kontroversiell person. Mange mener han er «pro-EU» og at hans beslutninger preges av dette, sier Mustad.

ELSKER Å VÆRE I FOKUS: Speaker John Bercow forbereder seg til den offisielle åpningen av parlamentet i London 21. juni 2017. Foto: Pool New / Reuters

Elsker å være i fokus

Den lille mannen med den store stemmen virker imidlertid å elske temperatur og kontroverser. Det enorme fokuset på hans person virker å passe ham perfekt.

– Han er en slags sirkusdirektør og liker oppmerksomheten. Han synes jo det er morsomt å være vittig, slenge litt med leppen og være litt bajas. Både konas liv og hans liv har blitt brettet ut i tabloidavisene flere ganger. Han har gått inn i rollen med hud og hår både politisk og privat, sier Mustad.