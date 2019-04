For omtrent et halvt år siden ble artist Sandra Lyng (31) mor for første gang.

Hun og forloveden Lasse Joachim Langerud (35) ble foreldre til lille Sander.

Tiden etter fødselen har ikke bare vært lett for den lille familien på tre. Artisten har vært åpen med sine følgere på sosiale medier at de første månedene med den nyfødte sønnen var preget av kolikk og våkenetter.

Når Lyng gjester God morgen Norge tirsdag, sammen med sønnen, beskriver hun den siste tiden som tøff.

– Det var et sjokk. Jeg hadde gledet meg utrolig mye til å møte ham, men man fikk ikke kontakt, fordi han gråt hele tiden, sier Lyng til God morgen Norge.

Fikk ikke sove og spise

Årsaken til gråtingen var kolikk, stramt tungebånd og stille refluks, som er en tilstand som innebærer at magesyrer kommer opp i halsen. På grunn av dette slet sønnen både med å spise og sove.

– Jeg synes det var skikkelig vanskelig at jeg ikke klarte å trøste ham. Jeg fikk ikke kontakt. Øynene var lukket og han var rød i ansiktet, og han skrek så han ble svett. Han holdt på i timevis og månedsvis. Jeg syntes det var kjempetøft, sier hun.

– Det var selvfølgelig fantastisk å endelig få møte han, men trist at han hadde det så mye vondt, fortsetter hun.

Forteller med gråten i halsen

Nå er sønnen fem og en halv måned, og kolikken er borte. Lyng kan huske dagen da hun skjønte at ting var på bedringens vei.

– Vi hadde et magisk øyeblikk en dag. Vi måtte klippe tungebåndet hans to ganger fordi det var så stramt og han ikke fikk til å spise. Da jeg skjønte at vi måtte fortette å gå til legen, brast jeg ut i gråt. Jeg ble skikkelig lei meg på hans vegne, og jeg gråt mens jeg skiftet på ham. Og han gråt jo, selvfølgelig, men så var det noe magisk som skjedde, forteller Lyng med gråten i halsen.

En rørt Lyng må samle seg et øyeblikk før hun fortsetter:

– Han stoppet å gråte, så på meg og smilte, og det var akkurat som om han sa: «Det kommer til å gå bra, mamma». Det er en dag jeg aldri kommer til å glemme. Siden da begynte han å få det bedre og bedre, sier hun.

Fødselsdepresjon

Artisten har vært åpen om at hun fikk en mild fødselsdepresjon da sønnen var nyfødt.

Han fikk ikke til å spise, og Lyng beskriver ammingen som et helvete med konstante smerter.

– Jeg har alltid tenkt at morsmelk er det beste, så jeg bet tennene sammen. Jeg kunne sitte og gråte i smerter mens han spiste. Men da han ble fire måneder, sa en helsesøster til meg at hun befalte meg å slutte med ammingen, siden han har det fint med morsmelkerstatning og grøt, forteller hun.

Nå har hun innsett at man som mor ikke bare må ta hensyn til sitt barn.

– Det er viktig å tenke på mammaen også. Hvis man ikke har det bra selv, klarer man ikke å gi alt, sier hun.