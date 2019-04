Nyheten ble kjent under et krisemøte som teatret holdt mandag formiddag, melder den svenske avisen Aftonbladet.

Avgangen skyldes at Stubø har fått kraftig kritikk etter å ha latt en skuespiller fortsette å arbeide på teatret selv om han er dømt for mishandling av og trusler mot den nå avdøde artisten Josefin Nilsson på 1990-tallet.

Først da SVT i slutten av mars viste dokumentaren «Josefin Nilsson – älska mig för den jag är», besluttet Stubø at skuespilleren ikke lenger skulle få delta i oppsetninger ved teatret.

Nordmannen har senere beklaget beslutningen om å ansette mannen igjen til tross for mishandlingsdommen.

Både det svenske Teaterförbundet og flere ansatte har rettet kraftig kritikk mot teaterets ledelse etter at dokumentaren ble vist.

De mener at det ikke er gjort nok for å følge handlingsplanen der det står at teatret har nulltoleranse for trakassering og vold.​

(NTB)