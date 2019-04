Mandag fremstilles mannen for varetektsfengsling i Oslo tingrett, siktet for to drapsforsøk.

Han har erkjent at han knivstakk en kvinne på Birkelunden i Oslo natt til søndag, og at han forsøkte å stikke enda en kvinne. Han har imidlertid nektet straffskyld for drapsforsøk, opplyser hans forsvarer Øystein Storrvik.

Den portugisisk-canadiske mannen har forklart at knivstikkingen ikke var planlagt. En av kvinnene har blitt operert på Ullevål sykehus, og mandag vil hun få tilbud om hjelp fra bistandsadvokat.

Slo mann i ansiktet

Politiet har tidligere opplyst at de har «noe kjennskap» til siktede. En dom fra Oslo tingrett viser at han ble dømt til 14 dagers fengsel for voldsbruk i 2017.

Ifølge dommen har mannen også opplyst for politiet at han ved et tilfelle ble dømt i en straffesak i Tyskland. Han hadde på tidspunktet oppgitt bostedsadresse i Lisboa og ingen jobb i Norge.

Hendelsen han ble dømt for i 2017, fant sted på i en t-banevogn på Gaustad. Da en mann ba ham om å flytte på en bag, slik at mannen kunne få sitteplass, svartnet det for portugiseren.

Ifølge både fornærmede og et vitne gikk portugiseren rett til angrep og slo mannen rett i ansiktet minst én gang. Vitnet oppfattet tiltalte som «svært aggressiv og hissig».

Portugiseren forklarte i retten at han kan ha kommet borti mannens ansikt, men at det var fordi t-banen beveget mye på seg. Det var altså ikke et tilsiktet slag, har han forklart.

Rask pågripelse

Hendelsen i helgen ble meldt inn til politiet klokken 3.11 natt til søndag. En kvinne i 20-årene ble stukket ned på gateplan på Birkelunden, ikke langt fra Paulus kirke.

Kvinnene var oppegående, og ga politiet en beskrivelse av gjerningsmannen og fortalte i hvilken retning han forlot stedet. Det førte til en rask pågripelse av mannen i midten av 40-årene kun få minutter senere.

Mannen var også i besittelse av kniven da han ble pågrepet.

Det er ikke kjent om han vil samtykke til varetektsfengsling mandag.