Frisk-stjernens revansj: – Det er ekstra kult å gjøre det bra mot en klubb som ikke ville ha meg

Frisk Askers toppscorer i sluttspillet, Hampus Gustafsson, var ikke med for Storhamar under fjorårets finaleserie. Han måtte se alle kampene fra tribunen.

I den andre finalekampen mellom Storhamar og Frisk fikk svensken hevnet seg på sin tidligere klubb. Mannen med gullhjelmen scoret de to siste målene da Frisk vant 4-2 over Storhamar.

– Det er alltid kult å score mot gamle lagkamerater. Vise dem litt hva man er god for, forteller Gustafsson til TV 2.

Han har ikke mye til overs for gamleklubben så lenge finalene pågår.

– Asker er min hjemmebane nå og jeg er ekstremt godt fornøyd med det. Jeg har ikke noe forhold til Storhamar utenom. Vi prater ikke utenfor isen under finaleserien, forteller Gustafsson. ​

For under fjorårets finaleserie hadde Storhamar for mange utlendinger på laget. Da ble svensken sittende på tribunen under hele finaleserien. Et hardt slag slag for Gustafsson, som etter fjorårssesongen valgte å ikke fornye med Storhamar.

– Det var ganske gjensidig interesse for ikke å fornye den kontrakten. Jeg ville ha en større rolle og de hadde mange spillere på kontrakt allerede. Dessuten skulle de visstnok hente importer som var bedre enn meg, hevder 27-åringen.

– Jeg forstår ikke helt hva som har skjedd

I sommer signerte svensken for Stjernen, men der ble han ikke lenge. Økonomisk trøbbel i klubben førte til at kontrakten ble avbrutt og han signerte for Frisk Asker bare et par dager senere.

– Det året her har vært helt sykt. Det er umulig å forklare, ting har bare skjedd. Nå står vi her og jeg forstår ikke helt hva som har skjedd i løpet av de 12 månedene. Det har gått vanvittig fort, slår Gustafsson fast.

– Hadde du trodd dere skulle være i finalen da du signerte?

– Nei, jeg trodde ikke vi kom til å være i finalen. Jeg tenkte vi hadde potensialet til en semifinale. Vi har jo mye bra norske spillere i klubben, men jeg trodde ikke vi hadde det som skulle til for en finale, forteller den svenske angrepsspilleren.

Da Gustafsson signerte for tigrene fra Asker var klubben i en kaotisk situasjon. De hadde underprestert hele sesongen og var av mange regnet som den store skuffelsen i Get-ligaen.

Kun et par dager etter at svensken signerte for Frisk fikk deres daværende trener, Scott Hillman, sparken.

– Jeg traff kun Hillman én dag før han måtte gå. All den turbulensen som var før det har ikke jeg merket noe til. Etter at jeg kom til klubben har vi klart å snu det. Vi har vært et topp tre lag i ligaen siden jeg kom, konstaterer svensken.