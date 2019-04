Norge har størst fremgang i Europa

De to siste årene har Norges G17- og G19-landslag gjort størst fremskritt av alle land i Europa.

På den siste rangeringen fra UEFA har Norge gått opp 19 plasseringer, fra 29. til tiendeplass. Det er største fremgang i Europa.

Dette er tre plasseringer mer enn den nest beste nasjonen, Finland.

Håkon Grøttland, fagansvarlig for Landslagsskolen i Norges Fotballforbund (NFF), mener at det er mange faktorer som har gitt dette resultatet, og skryter av de norske klubbene.

– Det har det vært en revolusjon blant klubbene de siste fem-seks årene. Det har vært en helt annen profesjonalitet når det gjelder spillerutvikling, samtidig som Fotballforbundet har gjort en rekke grep blant annet gjennom Landslagsskolen. Disse grepene gjør at vi nå begynner systematisk å kartlegge og skolere opp spillere fra de er 13 år gamle, sier Grøttland til TV 2.

Om de faktisk vinner UEFAs pris for største fremgang, avhenger av hvordan Norge og de andre nasjonene i Europa presterer i de neste to årene. Utmerkelsen blir nemlig delt ut hvert fjerde år.

Uansett er dette godt nytt for fremtiden til norsk landslagsfotball.

Én av faktorene til suksessen kan være nettopp Landslagsskolen, som ble innført sommeren 2015. Siden opprettelsen har norske aldersbestemte landslag kvalifisert seg til elleve mesterskap, fordelt likt blant gutte- og jentelagene.

Hva er Landslagsskolen? Landslagskolen har som intensjon å identifisere våre mest lovende 13-16-åringer i klubbene, kretsene og i landet. Landslagsskolen skal videre være en referanse og påvirkningsarena for spillerne, og en arena hvor spillerne høster erfaringer som de tar med seg tilbake til klubben og treningshverdagen.

NFF ønsker å jobbe tett med klubbene, og gi våre mest lovende spillere en helhetlig oppfølging. Målet er en gradvis selvstendiggjøring hvor spilleren blir motor i sin egen utvikling.

Gjennom Landslagsskolens ulike nivåer, skal vi klargjøre spillerne våre for å spille aldersbestemte landskamper.

Landslagsskolen skal videre være en utviklingsarena for våre beste og mest dedikerte ungdomstrenere, samt være en møteplass for klubber, kretser og forbund. Kilde: NFF.no

Grøttland legger også til at de treffer bedre på analysene av spillerne.

– Vi finner de rette spillertypene og har mye mer systematikk rundt kartlegging av spillere. I tillegg gir spillere tilbakemeldinger og oppfølging som de tar med seg videre til klubben sin, noe som utvilsomt har løftet utviklingen, mener Grøttland.

Lettere overgang

19 år gamle Erik Tobias Sandberg er kaptein for G19-landslaget og spiller til daglig for Lillestrøm i Eliteserien. Han mener Landslagsskolen har gjort overgangen fra å spille lokalt til å spille landskamper mye enklere.

– Disse stegene bygger jo på mange måter på hverandre, så det har ikke vært noen kjempestor overgang. Man blir litt og litt mer vant til det. Vi ser jo at det fungerer, det er ikke bare vårt lag som har kvalifisert seg til mesterskap. Det ser veldig lovende ut, sier Sandberg til TV 2.

Grøttland mener de har brutt noen barrierer på guttesiden de siste årene med tanke på deltakelse i mesterskap.

– På jentesiden har vi alltid vært gode og vært med på mesterskap regelmessig. Vi hadde et gjennombrudd for tre år siden da G17-laget deltok i et EM-sluttspill, påpeker Grøttland.