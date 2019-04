Lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra ypper til priskrig før påsken.

Mandag annonserer Kiwi at de dumper prisene på en rekke påskevarer, som brus, egg og sjokolade.

– I forrige uke satt vi ned prisen på flere hundre produkter, og vi følger opp i dag. Dette er varer som er viktig for folk i påsken, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Billigere lammelår

Kiloprisen på lammelår var forrige uke på 84,90, og er nå satt ned til 58,90. Tomat- og ertesuppe fra Toro er begge satt ned med 36 prosent, mens Nidar påskefavoritter er justert fra 64,90 til 49,90.

– Det er priskrig hver dag hele året, men den er alltid enda tøffere under høytider. Påsken er viktig for oss i Kiwi, og vi skal sørge for å være billigst på absolutt alle varer til enhver tid, sier Arvin.

Her er listen over noen av produktene Kiwi har satt ned prisen på:

Vare Førpris Påskepris Endring Eldorado eplejuice 1,5 liter 22,90 18,80 18 % Eldorado appelsinjuice 1,5 liter 22,90 18,80 18 % First Price appelsinbrus med sukker 1,5 liter 17,00 14,80 12 % First Price appelsinbrus uten sukker 1,5 liter 17,40 13,80 21 % Cirkel filtermalt kaffe 250g 19,90 17,80 11 % Prior solegg frittgående høns 6pk 24,20 19,80 18 % Sætre bokstavkjeks 175g 33,40 18,80 44 % Freia Twist 330g 57,40 49,80 13 % Nidar påskefavoritter 300g 64,40 49,80 23 % Brynild påskemix 250g 34,80 26,80 23 % Lammelår frossent pr. kg 84,90 58,80 31 % Freia kvikklunsj mørk 3x47h 39,90 29,90 25 % Sunniva eplejuice 1 liter 20,80 14,20 32 % Kvikklunsj vanlig 39,90 19,60 51 % Appelsiner pr kg 12,90 6,90 47 %

Coop relanserer grønnsaksmiks

Det er ikke bare Kiwi som dumper prisene før påske. Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen sier Coop Extra allerede har lansert nye tilbud og justert prisene på en rekke påskevarer.

– Mange av tilbudene Kiwi nå slår seg på brystet med, er priser hvor de følger etter oss. Men hvis vi er dyrere på noen produkter, skal vi justere ned, slik at kundene, som også er våre medeiere, skal være sikre på at de får den laveste prisen. Vi følger med hver eneste dag, sier Kristiansen.

Extra har satt ned prisen på «alt av typiske påskevarer», som for eksempel appelsiner, sjokolade og lammelår.

– Denne uken relanserer vi også påskesuksessen med plukk og miks av smågrønnsaker. I tillegg til lave priser har vi et langt større utvalg enn våre konkurrenter. Alt du trenger i påsken skal du finne til lavest pris hos oss, sier Kristiansen.

Rema-kutt

Også Rema er med i kampen om de laveste påskeprisene. Administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema 1000 i Norge sier de «selvsagt har satt ned prisen på alle varene til laveste pris eller lavere».

– I tillegg kuttet vi prisene på en mengde andre varer til lavere pris enn hos konkurrentene i dag tidlig. Appelsiner, lammelår, kvikk lunsj og andre påskevarer – vi har de laveste prisene. For i Rema 1000 er det enkelt, kundene skal finne de laveste prisene hos oss, sier Bentestuen.

Rema 1000 har også startet satsingen på grillsesongen, noe de markerer med priskutt på blant annet marinerte lammekoteletter, marinert ytrefilet av svin og krydret spareribs.