Fyll kakeboksen til påske med disse godsakene!

Sprø sjokoladekjeks

Oppskriften gir 30-35 stk. Oppbevares i en tett boks.

150 g mykt smør

135 g sukker

135 g brunt sukker

2 egg

ca. 225 g hvetemel

¾ ts natron eller 1 ts bakepulver

1 ½ ts vaniljesukker

1 ts kanel

½ ts salt

150 g mørk kokesjokolade eller sjokoladeknapper

90 g valnøtter, hasselnøtter eller cashewnøtter

(rist gjerne nøttene i en tørr stekepanne før de grovhakkes)

Visp smør og sukker hvitt, tilsett egg, mel, natron, vaniljesukker, kanel og salt og rør om.

Grovhakk sjokolade og valnøtter og tilsett i røren.

Sett deigen med hjelp av to teskjeer på bakepapirkledt stekebrett – ikke sett for tett, da vil de flyte utover. Du kan også rulle deigen til en pølse i et bakepapir, legge kaldt og skjære i skiver. Stek i varm ovn 190 grader i 10-12 min, bruk gjerne varmluft da ved 170 grader. La kakene stå på stekebrettet et par minutter før de legges på rist og avkjøles.

TIPS: For de med nøtteallergi kan nøtter erstattes med 45 g store havregryn og 45 g kokos.

Kakene kan også bakes med tørket frukt, nøtter og grovt mel.

Glutenfrie og laktosefrie sjokolademuffins

Oppskriften gir 12-14 stk.

200 g hermetiske kikerter

4 egg

4 ss laktosefri kesam

4 ss rapsolje til baking

6-7 ss honning

6 ss kakao

2 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

40 g hakket mørk sjokolade

20 g hakkede valnøtter (kan sløyfes)

Eggfri: Erstatt eggene med 3 ss ekstra laktosefri kesam.