Sjekk dette drømme-varselet for påsken

Nå er det sol igjen – og sola varer helt til påske!

Det er gladmeldingen fra Storms meteorologer.

Høytrykk «parkerer»

For etter en helg med praktfullt vårvær, kanskje særlig på Vestlandet, fortsetter det med høytrykksvær i Sør-Norge.

– Frem mot påske er det et veldig robust signal. Et kraftig høytrykk ligger øst for Island og vil sakte sige inn over Norge i palmehelgen. Det vil sannsynligvis bli liggende og gi pent vær i store deler av landet flere dager ut i påskeuken. Deretter blir det litt mer usikkert, sier meteorolog i StormGeo, Roar Teigen til TV 2.

Høytrykket ved Island parkerer nemlig over Sør-Norge og blokkerer for lavtrykkene som går i øst, noe som for eksempel kan gi danskene snø senere denne uken.

Natt til mandag var det iskaldt mange steder, og det vil fortsatt holde seg kaldt de neste dagene, med nattefrost flere steder. Særlig tirsdag og onsdag denne uken kan bli kjølige.

– De dagene skal man slite med å komme over tosifret antall grader. Årsaken til at det holder seg såpass kaldt, er høytrykket øst for oss og et lavtrykk ved Finland. Mellom disse to kommer det kald luft fra Arktis, og da blir det kaldt om natten, men det kan bli veldig behagelige temperaturer i solveggen på dagtid, sier Teigen.

– Ser fantastisk ut

Det kjølige klarværet er imidlertid fantastiske nyheter for alle som har planlagt fjellpåske. Alt ligger nemlig til rette for drømmeforhold i skisporet og skibakkene.

– For dem som skal til fjells på ski, så er de lave temperaturene veldig gunstig. Snøen smelter sakte på dagtid og fryser til igjen på natten. Der det er det er snø nå, vil det også bli snø i påsken.

Det er ventet at man kan få tosifret minusgrader i høyfjellet om natten de neste dagene, og maksimalt rundt null på dagtid. Til helgen vil temperaturene stige noe, og gi enda mer behagelig turvær både til fjells og i lavlandet.

– Inn i palmehelgen stiger temperaturene litt. Palmehelgen ser egentlig helt fantastisk ut for hele Sør-Norge – også i fjellene, jubler Teigen.

I Nord ser det imidlertid mer ustabilt ut. Både ut denne uken og inn i påskeuken.

– Det er litt mer ustabilt i nord, særlig i Troms og Finnmark og nord i Nordland. Lavtrykk som går østover i Arktis kan gi perioder med sludd og regn og snø fra torsdag av, forteller Teigen.

