Å kjøpe og selge bil har blitt både enklere og tryggere de siste årene. Stadig mer kan nå gjøres på nettet med verktøy som skal sørge for at dette er forutsigbart og forståelig, både for kjøper og selger.

Statens vegvesen er her langt fremme med digitale løsninger. Hvert år mottar de over 1 million salgsmeldinger. 8 av 10 som leverer salgsmelding, gjør det allerede på nett.

Nå er det klart for to viktige endringer for deg som skal kjøpe eller selge et kjøretøy. Fra 29. april kan ikke omregistreringsavgiften lenger betales på en trafikkstasjon, og du må legitimere deg når du leverer salgsmelding.

Printe ut midlertidig vognkort

Fra denne datoen betaler du omregistreringsavgiften direkte til Skatteetaten, ved å bruke Statens vegvesens digitale selvbetjeningsløsninger.

– Det raskeste er å betale omregistreringsavgiften direkte på vegvesen.no. Da kan du samtidig skrive ut et midlertidig vognkort og ta bilen i bruk med en gang, så fremt du også har forsikringen i orden, sier Lars Normann Leivseth Johansen i Skatteetaten, i en pressemelding.

Om du ikke har mulighet til å bruke de digitale tjenestene, må du kontakte Statens vegvesen for å få betalingsinformasjon. Du betaler deretter avgiften til Skatteetaten via din vanlige bankforbindelse. Det vil så ta 2-3 virkedager før betalingen er registrert. Etter at betalingen er registrert kan du laste ned og printe ut et midlertidig vognkort på vegvesen.no.

Det kan være mange fallgruver når man skal kjøpe og selge bruktbil. Men heldigvis er det også mange gode hjelpemidler her.

Store pengesummer

Fra 29. april må du legitimere deg når du leverer salgsmelding på papir. Det gjør du enten ved å levere salgsmeldingen digitalt på vegvesen.no, eller ved fysisk oppmøte på trafikkstasjon.

– Legitimeringsplikten innfører vi for å ivareta sikkerheten til deg som kjøper eller selger bil. Her er det ofte snakk om store pengesummer som skal skifte eier. Vi er opptatt av sikre og åpne transaksjoner, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Må stenge i fire dager

De to endringene innledes med fire dager nedetid for alle kjøretøytjenester, i perioden 25.-28. april. Årsaken er omlegging til nytt motorvognregister. Dette vil berøre brukerne både på trafikkstasjon og på vegvesen.no.

– Mange bruker tjenestene våre, og vi beklager at vi er nødt til å stenge tilgangen såpass lenge. Vi skal fornye et 40 år gammelt register med data knyttet til 11 millioner kjøretøy. Samtidig blir nye løsninger installert og testet, sier Erik Johannessen i Statens vegvesen.

I denne perioden blir det ikke mulig å for eksempel kjøpe prøveskilt, levere salgsmelding, betale omregistreringsavgift, gjennomføre omregistrering eller avregistrere kjøretøy, hverken på trafikkstasjonene eller vegvesen.no.

​