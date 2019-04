Og det har båret frukter. Andreplassen på den avsluttende tempoen i Tirreno-Adriatico ble etterfulgt av et strålende Milano-Sanremo. Til tross for at sykkelsesongens første monument endte med 36. plass var det angrepet på ikoniske Poggio like før mål som utløste handling av vinneren Julian Alaphilippe, som ble høydepunktet.

– I Milano-Sanremo mistet jeg muligheten til å havne blant de ti beste, men jeg foretrakk å angripe på Poggio fordi jeg følte meg så bra. Ikke mange kan si at de har angrepet på Poggio, sier Bettiol.

Van Avermaet imponert

Deretter innledet Bettiol den belgiske klassikersesongen med en solid fjerdeplass i E3 Harelbeke før søndagens triumf i Flandern rundt. Blant dem som ble både distansert og imponert var Greg Van Avermaet - en av feltets sterkeste klassikerryttere og Bettiols lagkamerat fra det nå oppløste BMC-laget fra forrige sesong.

– Jeg kjenner ham litt. Han var et stort talent, men også litt lat. I fjor var han for feit, sier Van Avermaet overfor Sporza.

33-åringen, som aldri har maktet å vinne Flandern til tross for tre pallplasser, fikk søndag se at Bettiol var alt annet enn lat da det avgjørende støtet ble satt inn. Med EF Education First-lagkompisene Sep Vanmarcke og Sebastian Langeveld som del av favorittgruppen, samtidig som ingen ville tette luken på veien inn mot målgang i Oudenaarde, ble det en triumfferd for Bettiol.

– Jeg så at han hadde potensial i fjor, men han var aldri på et supernivå i BMC. Han kjørte alle løpene med meg. Resultatene hans var ikke fantastiske, sier Van Avermaet ifølge Cyclingnews.

– Han ser mer skarp ut nå og har nok trent bedre enn i fjor. Han er talentfull og ung. For meg er det en overraskelse, men jeg visste at han hadde evnen. Kanskje ikke nok til å vinne "Ronde", men utvilsomt til topp ti. Han er et talent som innså at han må gjøre litt mer enn bare å trene i noen timer.

Kaggestad tror Flandern-gjennombruddet vil gi Bettiol et nytt løft. Formen til italieneren viser at talent og innsats fører deg et stykke, men at den siste biten må på plass gjennom riktige grep og ekstra hardt arbeid.

– Det er ingen tilfeldigheter på nivået som handler om å vinne de virkelig store rittene, sier Kaggestad.

Ardenner-tro på Bettiol

Vaughters og EF Education First kan prise seg lykkelige over at Bettiol hadde en tung 2018-sesong i BMC. To kragebeinsbrudd og ikke veldig imponerende resultater gjorde at laget var i stand til å hente ham på overgangsmarkedet - og det som Vaughters første signering for året.

– Han er en utmerket rytter. Han har en nese for løpene. Han vet hvordan man sparer krefter og hvordan man slapper av. Han er allsidig nok til at han kan spurte litt, og klarte litt. Han er åpenbart god på brosteinene. Han er faktisk veldig god på tempo. Han er en ekstremt undervurdert rytter, sier Vaughters.

Dermed kan de kommende månedene og sesongene bli meget spennende med Bettiol på startstreken. Spesielt Ardenner-klassikerne Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège og La Flèche Wallonne.

– Om han holder beina på bakken, bevarer ydmykheten og lysten til ytterligere suksess, så kan han vinne mye store ritt også, sier Kaggestad.