– Én avgjørende detalj kunne ha reddet Diana

31. august 1997 omkom prinsesse Diana og kjæresten Dodi Al-Fayed i en bilulykke i Pont de L'Alma-tunnelen i Paris.

I den kommende boka «Unnatural Causes», skriver rettsmedisiner og forfatter Richard Shepherd (65) at én avgjørende detalj kunne ha reddet prinsessen.

«Den spesifikke skaden er så sjelden, at jeg gjennom hele min karrière ikke tror at jeg har sett en lignende,» skriver han ifølge Daily Mail.

I bilen satt sjåfør Henri Paul, prinsesse Diana og Dodi Al-Fayed, samt Dodis livvakt Trevor Rees-Jones.

JETSETTERE: Prinsesse Diana og søkkrike Dodi Al-Fayed i St. Tropez 22. august 1997. Foto: Patrick Bar/AFP

Rees-Jones satt til høyre for sjåføren. Bak ham satt Diana.

Det var kun Rees-Jones som brukte sikkerhetssele.

Oppdaget ikke kritisk skade

Da den svarte Mercedesen krasjet i tunnelen, ble sjåfør Henri Paul slengt mot rattet.

Deretter ble han truffet av Dodi, som ble kastet fremover i bilen.

Diana fikk tilsynelatende kun mindre skader, inkludert en liten brystskade.

Det ambulansearbeiderne ikke visste, skriver Shepherd, var at denne skaden førte til at en av blodårene i lungene hennes fikk en rift.

Ambulansearbeiderne skal ha oppfattet prinsessen som skadet, men stabil. Hun var ved bevissthet og kommuniserte med dem.

VRAK: Mercedesen prinsesse Diana, kjæresten og sjåføren omkom i blir fraktet bort fra Pont de L'Alma -tunellen i Paris. Foto: Pierre Boussel/AP

Samtidig som hjelpemannskapet fokuserte på å redde Dodis livvakt, skal Diana ha fått den fatale indre blødningen som førte til at hun fikk et hjerteinfarkt.

«I ambulansen mistet hun gradvis bevisstheten. Da hun fikk et hjerteinfarkt, ble det gjort alt for å gjenopplive henne. På sykehuset ble hun operert, hvor de fant problemet og forsøkte å reparere åren. Men, dessverre, var det for sent,» skriver han.

23.000 obduksjoner

Shepherd har ifølge BBC gjennomført over 23.000 obduksjoner.

Mellom 2004 og 2006 ble han brukt som rettsmedisinsk ekspert i den såkalte «Operation Paget», hvor politiet etter en årrekke med konspirasjonsteorier rundt dødsfallet etterforsket om hvorvidt prinsesse Diana og kjæresten ble drept eller ei.

LANDESORG: Prinsesse Dianas kiste blir fraktet ut av Westminster Abbey etter hennes begravelse i september 1997. Foto: Peter Dejong/AP

Konklusjonen ble at paret ikke ble drept, men at de omkom i en tragisk bilulykke.

«Hvis bare»

Videre skriver rettsmedisiner Shepherd at Dianas skade var liten – «men på feil sted».

«Dianas død er et klassisk eksempel på at vi sier, nesten etter hvert eneste dødsfall: «Hvis bare». Hvis bare hun hadde truffet setet foran i en litt annen vinkel. Hvis bare hun hadde blitt kastet fremover i 10mph (16 kmt/t, journ.anm). Hvis hun bare hadde blitt lagt i ambulansen umiddelbart. Men den største «hvis bare», i Dianas tilfelle, var innenfor hennes egen kontroll,» skriver han.