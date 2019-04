Ifølge en pressemelding fra Euronext mandag morgen konkluderer tilsynet med at selskapet vil være en passende eier av Oslo Børs med opptil 100 prosent av aksjene, og setter heller ingen eierskapsbegrensninger.

En pressemelding fra det konkurrerende aksjemarkedet Nasdaq opplyser senere mandag morgen at også de er anbefalt som kjøper.

Da er det igjen dødt løp i kampen om oppkjøpet.

Kjemper om å kjøpe

Selskapene avventer nå endelig godkjennelse fra Finansdepartementet. Dette er det siste vesentlige gjenværende forbehold før transaksjonen sluttføres.

Euronext har de siste tre ukene kjøpt 913.000 aksjer i Oslo Børs, tilsvarende drøyt 2,1 prosent av alle aksjene i selskapet.

Euronext og det amerikanske elektroniske aksjemarkedet Nasdaq kjemper for tiden om hvem som skal få kjøpe Oslo Børs VPS. Budene fra de to selskapene er begge på 158 kroner per aksje, noe som verdsetter Oslo Børs til rundt 6,8 milliarder kroner.

Ettersom begge budene er like, kjemper de to selskapene om godkjenning fra norske myndigheter om eierskap av Oslo Børs VPS.

Opp til Finansdepartementet

Ifølge Dagens Næringsliv har Nasdaq i samarbeid med styret i Oslo Børs kjempet for at myndighetene skal kreve at en kjøper må ha med seg minst to tredeler av aksjonærene. Dette håpet de at ville diskvalifisere Euronext siden Børsens to største aksjonærer, DNB og KLP, har slått fast at de foretrekker Nasdaq.

I Finanstilsynets anbefaling som nå er sendt til Finansdepartementet er det imidlertid ikke satt en slik eierskapsbegrensing.

Nå er det opp til Finansdepartementet å foreta den endelige godkjenningen.