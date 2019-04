Skoda har flere ganger vist oss sin kommende elbil som så langt heter Vision. Senest på bilutstilingen i Geneve i mars, der den tøffe konseptbilen vakte stor oppsikt.

Den skal komme i to utgaver, en SUV og en versjon med mer coupeaktige linjer. Skoda lover rekkevidde på inntil 500 kilometer og muligheter for firehjulstrekk. Med andre ord: Dette er en bil med stort potensiale i Norge!

Men nå er det klart at Skoda skal lansere en annen elbil før denne. Skoda skal nemlig komme med en elektrisk utgave av småbilen Citigo og har akkurat gått ut med at de åpner for reservasjoner av denne i dag.

Dobler rekkevidden

At Citigo blir elektrisk er ingen stor overraskelse. Volkswagen har lenge solgt en elektrisk utgave av søstermodellen up!. Men det har altså drøyd lenge før Skoda fikk sin versjon.

Skoda beskriver nykommeren som en smart og smidig bybil, som er "perfekt for både småærend og langpendling".

For det siste er det en viktig nyhet at rekkevidden er vesentlig lengre enn på dagens e-up. Her har det tydeligvis skjedd ting med batteripakken. e-up! har en offisiell rekkevidde på 133 kilometer. Denne er nesten nøyaktig doblet på elektriske Citigo. Her går nemlig Skoda ut med 260 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Her er elbilene med lengst rekkevidde

Lekre linjer på konseptbilen Vision fra Skoda.

Priser aggressivt

Skoda opplyser ikke noe om det nå, men vi vil anta at bilen også har fått en generell oppdatering i samme slengen. e-up! og Citigo har vært på markedet i mange år nå, og har ikke nyhetens interesse lenger.

e-up! var først ut av elbilene fra Volkswagen. Den har solgt godt i det norske markedet.

Elektrisk Citogo lanseres i mai 2019, og i tillegg til lang rekkevidde for sitt segment, lover Skoda smarte løsninger som gjør hverdagen enklere. Ikke minst også konkurransedyktige priser.

Mer konkret enn det er de ikke. Men Skoda er kjent for å prise aggressivt, og det vil overraske oss om ikke dette blir en av Norges billigste elbiler når den kommer. e-up! starter i dag på like under 200.000 kroner. Skal vi gjette at Citigo ikke blir veldig mye dyrere enn det, selv om rekkevidden øker kraftig?

Her prøver vi Skodas nye elbil, tre år før den kommer

Skodas minstemann Citigo blir elektrisk, med en rekkevidde på inntil 260 kilometer.

Mye bil for pengene

– Dette har vi gledet oss til lenge. Den elektriske versjonen av Citigo er en liten, smart og praktisk bybil, og dekker de hverdagslige behovene til veldig mange av våre kunder og norske bilister generelt. Vi forventer derfor stor interesse for denne bilen, og ser at en reservasjonsløsning må til for å ivareta kundene våre på best mulig måte. Her får du mye bil for pengene, og vi gleder oss til å entre det elektriske markedet, forteller Thomas Meiner som er direktør for Skoda i Norge.

– Citogo i elektrisk utgave er den første bilen ut, og allerede i juni åpner vi også reservasjonsløsningen for Skoda Vision iV. 2019 blir et spennende år, sier Meiner.

LES MER: Kuttet prisen på en av Norges billigste elbiler

Se video: Her ser vi nærmere på Skoda Vision