Elefanten i rommet heter Frode Berg

Derfor er det ikke så viktig hva de to snakker om i St. Petersburg.

Når noen kommer med en utstrakt hånd, er det klokest å gripe den. Kanskje er det nok at Solberg og Putin i denne omgang tar en kopp med russisk te sammen og blir enige om å møtes igjen.

Elefanten i rommet

Men det finnes en elefant i rommet, og han heter Frode Berg. Den spiontiltalte 63-åringen fra Kirkenes har innrømmet å ha vært på hemmelig oppdrag for den norske E-tjenesten. Om en uke får han sin dom i Moskva.

Det er ikke nytt at Norge og Russland spionerer på hverandre, men innenfor etterretningsarbeid fins én hovedregel: Man må aldri å bli tatt!

Nå er det skjedd og for første gang i historien risikerer en nordmann fengsel i Russland for spionasje. Selv om norske myndigheter ikke har villet si noen ting om saken, er det åpenbart at dette er svært pinlig for Norge. Og i St. Petersburg denne uken er det Erna Solberg som må ta støyten.

Sannsynligvis vil vi ikke få vite hva de to politikerne sier til hverandre om saken. Kanskje vil de ikke engang bekrefte at temaet kommer opp.

Men det vil det gjøre.

Frode Bergs videre skjebne avhenger av det, sier hans advokater.

Det gjør trolig også det norsk-russiske forholdet. For Erna Solberg er det sannsynligvis bare én ting å gjøre: Legge seg flat når hun tirsdag møter den russiske presidenten.

