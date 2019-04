Klokken var rett rundt 05:00 da alarmene gikk i Mishmeret, nordøst for Tel Aviv i Israel. Hamas hadde skutt ut en rakett fra Gaza-stripen, 120 kilometer unna.

– Broren min, som heldigvis var våken da, tok hele familien inn i bomberommet, sier Jonathan Wolf og skuer ut mot ruinene av barndomshjemmet sitt.

– Mamma rakk det ikke, så hun ble hardest skadet, fortsetter han.

Holder valg

Tirsdag 9. april avholdes det valg i Israel, og den viktigste enkeltsaken for israelske velgere er sikkerhet.

På Gaza-stripen står islamistene i Hamas med sine raketter, og like over grensen i Libanon har Hezbollah et enormt rakettarsenal. I nabolandet Syria står iranske styrker. Alle har som mål å utsette staten Israel.

Raketten som traff Jonathan Wolfs hjem traff midten av eiendommen, som består av to hus knyttet sammen av et overbygg.

– Det er et mirakel. Hadde den truffet på den andre siden tør jeg ikke tenke på hva som kunne skjedd, sier Wolf.

Bygger opp igjen hjmmet

Wolfs nabo, musikeren Lior Malach, tror ikke verdenssamfunnet forstår hvilken situasjon israelerne lever i.

– Ingen i Europa ville likt at huset deres ble truffet av en rakett. Jeg liker det heller ikke, sier Malach.

Til tross for angrepet, kommer ikke familien Wolf til å flytte fra barndomshjemmet.

– Vi skal bygge det opp igjen. Innen ett år vil huset være oppe og gå igjen. Dette er vår eiendom. Vi bor her, vi vokste opp her, og vi skal bli værende her, sier Wolf.

