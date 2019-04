Retten begrunnet varetektsfengslingen søndag med at vitner hadde sett mennene løpe fra åstedet lørdag kveld.

En av mennene er tidligere straffedømt, og ifølge retten er det fare for at han vil kunne foreta farlige handlinger. Vedkommende er mistenkt for drap og drapsforsøk, ifølge dommeren som besluttet varetektsfengslingen.

Den andre mannen varetektsfengsles med styrket mistanke om å være i besittelse av en 9 mm pistol og et tilhørende magasin.

Ytterligere tre menn er anholdt av politiet. Disse ble også fremstilt for fengsling søndag, men politiets bevismateriale var ikke tilstrekkelig for varetektsfengsling. Anholdelsen av de tre mennene blir opprettholdt i tre dager.

Alle ble av politiet siktet for drap og drapsforsøk, og de er alle i alderen 20 til 32 år.

Én drept og fire såret

Både den drepte og de fire sårede er menn i 20-årene, og ofrene ble både skutt, stukket med kniv og overkjørt av biler.

Politiet fikk ved 18-tiden lørdag melding om at det var avfyrt flere skudd på strandveien i Rungsted, like nord for København.

– Da vi kom til stedet, viste det seg at flere personer var truffet av skudd. Vi har konstatert at én person er drept. Fire ble ført til sykehus, opplyste politiinspektør Lau Thygesen på en pressekonferanse noen timer senere.

Gjengoppgjør

Søndag morgen var tre av dem stadig på sykehuset, mens en var utskrevet. Tilstanden for to av dem er alvorlig, ifølge politiinspektør Magnus Andresen.

– Vår teori er at det var et oppgjør mellom to gjenger, opplyste Thygesen. Til sammen 22 personer ble pågrepet, men 16 av dem er løslatt igjen, mens seks ble framstilt i retten.

