– Oppfatter meldingene nesten som en tilståelse

Det var fortsatt varmt i været denne nydelige augustdagen i 2016, få dager før skolen begynte igjen etter sommerferien.

Småbarnsmoren hadde bestemt seg for å stable ved for vinteren og satte barna i sving for å hjelpe til.

Hun hadde besøk av en tenåring de kjente veldig godt, og tenke ikke et øyeblikk over at tenåringen og hennes syv år gamle datter gikk opp i andre etasje for å leke mens hun forberedte middagen.

Men tanken på hva som skjedde i husets andre etasje henne gjør henne kvalm.

Bar på hemmelighet

Det skulle gå et halvt år fra den fine augustdagen, før bobla sprakk og den syv år gamle jenta ikke klarte å bære på den mørke hemmeligheten lenger.

En januardag etter sengetid, mellom hikst og tårer, kom ord som moren aldri vil glemme. Syvåringen fortalte om et seksuelt overgrep som hadde funnet sted på datterens eget soverom.

Moren anmeldte saken dagen etter, men det skulle ta to år og tre måneder før den kom opp for retten.

– Det føles som et nytt overgrep når saken har tatt så lang tid, sier jentas mor.

Denne saken, og flere eksempel med veldig lang saksbehandlingstid, ble også et tema på APs landsmøtet forrige uke der Jonas Gahr Støre tordnet over mangelen på styring av justissektoren.

– Noe av det sterkeste for meg det siste året har vært historiene til ofre som venter og venter på et politi som har blitt fjernere og fjernere fra folk, sa Støre i talen til landsmøtet.

Nektet straffskyld

I går var saken oppe i Kristiansand tingrett, der den tiltalte 21-åringen nektet straffskyld.

Ett vesentlig bevis i retten ble meldinger som den tiltalte sendte offerets mor samme dag som han ble avhørt av politiet.

Her skriver han blant annet: «Eg gjorde det eg gjore er ikke stolt over det eg hater meg selv for vær dag for at eg gjore det.... håpper bare at du kan tilgi meg for det eg gjore».

Aktor i saken, statsadvokat Beate Rullestad Jansen, mener at meldingene som den tiltalte sendte er å regne som en erkejnnelse.

– Jeg oppfatter meldingene nesten som en tilståelse og at han skjønner at det han gjorde var galt. Uten å konkretisere hva han hadde gjort, beklaget han i meldingene. Mens i retten ville han ikke stå for handlingene, sier Jansen.

Bistandsadvokat, Tone Linn Thingvold, sier at saken har vært en stor påkjenning på jenta og hennes familie. Foto: Ingvill Drægni

Forsøk på å påvirke vitne

I meldingene ber den tiltalte mannen også jentas mor om å trekke saken mot ham, fordi han ikke vil at saken skal komme i offentligheten.

Jentas bistandsadvokat, Tone Linn Thingvold, sier at det å forsøke og påvirke et vitne kan være straffbart i seg selv.