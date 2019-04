Flere personer har forsøkt å svindle Hagens familie for penger, skriver Dagbladet.

Fem måneder har gått siden 69-åringen forsvant fra sitt hjem i Sloaraveien på Fjellhamar. De angivelige kidnapperne la igjen en beskjed der de krever løsepenger utbetalt i kryptovalutta for at familien skal få se 69-åringen igjen. Beløpet tilsvarer omlag ni millioner euro.

Familien har vært i kontakt med de som sier de har kidnappet Hagen ved tre anledninger. Beskjedene har vært korte, og ifølge politiet har det foregått på plattformer som ikke egner seg for kommunikasjon.

I et intervju med Dagbladet sier politiet at etterforskningen har avdekket personer som forsøker å svindle milliardærektemannen Tom Hagen for penger.

– Det er riktig at politiet har avslørt enkelte forsøk på bedragerier. Bedrageriforsøk er straffbart, og henvendelsene etterforskes for å avklare om personer skal straffeforfølges. Jeg kan bekrefte at enkelte av henvendelsene kommer fra utlandet, sier politiinspektør Tommy Brøske til avisen.

Siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober i fjor.