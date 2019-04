– Den siktede mannen er ikke avhørt. Det vil sannsynligvis ikke skje før mandag, sier vaktleder Anders Johnsrud ved kriminalvakten i Oslo til NTB.

Politiet vet ikke hvorfor mannen i 30-årene skjøt. Han skal ikke ha vært påvirket av rus da han ble pågrepet.

– Vi er ferdige med tekniske undersøkelser på åstedet og har sikret oss viktige spor. Det gjenstår fortsatt en del etterforskningsskritt, blant annet flere vitneavhør og videoinnhenting, sier Johnsrud.

Løsnet ett skudd

Politiet rykket ut klokka 10.35 etter en melding om at en kiosk var ranet i Hegdehaugsveien, like bak Slottet. Like etter ble det meldt om skyting.

– En mann truet betjeningen på 7-Eleven med en pistol og tok med seg penger. Ingen kom til skade i ranet, opplyste operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Kort etter fikk politiet melding om at beboere i Grønnegata ble vitner til at en mann løsnet ett skudd med en pistol. Politiet fant senere en tomhylse på stedet.

– Ikke flere gjerningspersoner

Mannen ble pågrepet hjemme klokka 11.03 i en bygning i Grønnegata ikke langt unna.

Politiet fant pistolen hjemme hos mannen, opplyser operasjonslederen.

– Vi har ikke informasjon som tilsier at det var flere gjerningsmenn involvert i ranet, sier Johnsrud.

