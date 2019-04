Hjemvendte Strand (24) berget Brann med scoring i hjemmedebuten

Brann – Strømsgodset 1-1:

Bergenseren Petter Strand, som startet karrieren i Fyllingsdalen og ble hentet fra Molde før årets sesong, kunne ikke drømt om en bedre debut på Brann Stadion for Brann. Han scoret målet som berget 1-1 mot Strømsgodset foran 13213 tilskuere på Brann Stadion.

– I første omgang fikk vi et unødvendig mål imot. Vi klarte ikke å få inn det avgjørende målet. Jeg synes vi skulle hatt straffe i andreomgang. Men det er såpass tidlig at vi er ikke bekymret etter to kamper. Det var veldig gøy å spille utpå her foran Brann-fansen, sa Branns redningsmann til TV 2 Sporten etter kampen.

Brann, som har ambisjoner om en topplassering i årets Eliteserie, har åpnet sesongen svakt med kun ett poeng etter sesongens to første seriekamper. Godset har fått en god start med fire poeng.

Hvis ikke den var enkel lurer jeg på hva som kan defineres som enkel... Brann snytt for et av årets klareste straffespark. https://t.co/mVx4mw76Dw — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 7. april 2019

– Det var vanskelig å spille mot et lag som lå så lavt. De fikk det poenget de ønsket. Vi malte på og prøvde å bryte gjennom, men fikk brudd imot og 0-1. Vi kjørte kampen og burde vunnet med et par mål, men klarte ikke å punktere kampen. Vi skulle hatt straffe i andre omgang, men fikk det ikke. Vi er ikke fornøyd med at vi ikke har mer poeng med oss. Vi tapte sist, og det var viktig å ikke tape igjen, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV 2 etter kampen.

Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen var fornøyd med det spillerne viste på Brann Stadion.

– Dette var ett poeng vunnet. Etter tre tøffe år i Bergen fikk vi med oss ett poeng. Det er jeg helt klart fornøyd med. Målet var å skape noe på overganger, og ligge solid defensivt. Det så ut som om Brann skulle hatt et straffe for hands, men jeg satt 50 meter unna, sa han til TV 2 Sporten.

– Før Branns scoring var Veton Berisha helt klart i offside, men om han er med i spillet, er usikkert, fortsatte han.

– Brann har alltid vært klubben min

Petter Strand sa da han ble hentet til Brann at han alltid hadde drømt om å spille for klubben.

– Jeg er bergenser. Brann har vært klubben min siden jeg var liten, sa 24-åringen til klubbens hjemmeside da han ble hentet fra Molde i 24. januar i år.

Strand kom gratis fra Molde ettersom han stod uten kontrakt med klubben etter forrige sesong, og selv om Molde ønsket å forlenge med midtbanespilleren, var han aldri i tvil da tilbudet fra Brann kom.

– Brann har et godt lag som ledet serien lenge i fjor og som kan bli enda bedre nå. Jeg er blitt presentert for et opplegg som virker veldig bra og som jeg har tro på. Brann spiller på en måte som vil passe meg. Klubben har virkelig vist at de ville ha meg, sa han om valget.