– Det er viktig at en bok som dette blir løftet frem og er tilgjengelig. Boken er kun farlig om den er der som noe mystisk som bare få bruker, sier forlegger Arve Juritzen til TV 2.

Utgivelsen har allerede rukket å få reaksjoner, blant annet i Dagsavisen.

Søndag slapp forlaget nye detaljer rundt den kontroversielle boken i en pressemelding.

Kommentert utgave

Forlaget skriver at den nye utgivelsen er en kommentert utgave med omfattende forklaringer og korrigeringer av Hitlers tekst.

Det er historiker Anders G. Kjøstvedt som har en doktorgrad i nazibevegelsen i Weimarrepublikkens Berlin som har bidratt til boken. Han har i flere år forsket på nazismen som ideologi, politisk bevegelse og regime.

«Det vil alltid være utfordringer knyttet til å gi ut en bok som Mein Kampf, men en ny kommentert utgivelse bidrar i seg selv ikke til å legitimere Hitler og hans forestillinger. Tvert imot øker den bevisstheten rundt Hitlers vrangforestillinger, og den vil bidra til at vi som samfunn er bedre rustet til å gå dem i møte», sier Kjøstvedt i pressemeldingen.

Juritzen understreker overfor TV 2 at et godt kommentarverk er avgjørende for å kunne gi ut boken på nytt.

– Det er kun farlig når boken er blitt gjort til noe spennende og mytisk. Nå vil alle kunne se hvor grusomt det er, og flere vil ta avstand, forklarer Juritzen.

833 sider

Boken er en komplett utgave med begge bind, og er på 833 sider. Omslaget er inspirert av den første, norske utgivelsen fra 1941.

Det er det nystartede forlaget Literatum Forlag som står bak utgivelsen. Bak forlaget står forleggeren Arve Juritzen. Boken er oversatt av Dag Biseth.

«I dag hvor høyreekstreme bevegelser dukker opp i mange europeiske land, vil det være viktig å sette seg inn i Hitlers tanker, og avsløre hva som driver frem slike ideer», sier oversetter Dag Biseth i pressemeldingen.

Juritzen sier han oftere ser Hitler blir brukt som underholdnings-objekt. Han er opptatt av at man ikke skal glemme hva Hitler sto for.

– Når han omtales er det ofte i kuriosa-artikler. Vi må ikke glemme hvilke tragedier denne boken var med å skape. Derfor er det viktig at en norsk utgave er tilgjengelig, sier forlegger Juritzen.

Forventer reaksjoner

Forlaget er forberedt på å få reaksjoner på nyutgivelsen av boken. Den vil også bli diskutert på et arrangement i regi av Holocaustsenteret lørdag 27. april.

– Jeg er forberedt på at folk både blir sinte, såret og lei seg, og så har vi fått litt kritikk allerede. Men den debatten tenker jeg er sunn og bra, og jeg ser frem til diskusjonen som skal foregå på Holocaustsenteret, sier Juritzen til TV 2.