Kristiansund - Vålerenga 2-0

Vålerenga gikk på et 0-2-tap borte mot Kristiansund etter mål av Bendik Bye og Kristoffer Hoven.

Vålereng lå under 0-1 til pause og fikk det enda vanskeligere da Efraín Juárez fikk sitt andre gule kort etter en stygg takling på Torgil Gjertsen.

Gjertsen ble båret av banen etter taklingen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen så rødt i FotballXtra da han fikk se Juárez' takling nede på dødlinjen tidlig i andreomgang.

– For en grisetakling! Han og Jonathan Tollås Nation protesterer. Hva i all verden holder de på med? Den taklingen kunne brukket beinet til Torgil Gjertsen rett av. Det er strak fot og full fart, og selv om han er nær ballen, har det ingen verdens ting å si, sier Mathisen.

– Står foten plantet i kunstgresset der, er han ute i ett år eller karrieren er ferdig. Jeg håper Juárez får ti kampers karantene, for sånne taklingen er det verste jeg ser på en fotballbane. De kan gjerne spytte og klype, men ikke sånne taklinger som kan avslutte karrieren. Griseri, fortsetter den tidligere Start-spilleren.

UT PÅ BÅRE: Kristiansund-spiller Torgil Gjertsen ble båret av banen i smerter etter grisetaklingen til Efraín Juárez. Foto: Alley, Ned

Juárez, som kom til Vålerenga før sesongen etter at kontrakten med Vancouver Whitecaps ble avsluttet, fikk det første gule kortet før pause etter en tøff duell med Pål Erik Ulvestad.

– Det verste er at det er feigt av dommeren (Dag Vidar Hafsås) ikke å gi direkte rødt kort der, sier FotballXtra-programleder Marius Skjelbæk.

Juárez har spilt for klubber som Celtic og Real Zaragoza, i tillegg til at 31-åringen har 39 landskamper for Mexico.

Innbytter Fitim Azemi fikk en stor mulighet til å utligne et kvarter før slutt, men Vålerenga-spissen satte ballen rett på Kristiansund-keeper Sean McDermott.

Utligningen kom aldri, og i stedet var det Kristoffer Hoven som satte inn 2-0 for Kristiansund fem minutter før full tid. Hoven vendte kjapt og banket inn ballen bak Adam Larsen Kwarasey.​ Liridon Kalludra burde lagt på til 3-0 på overtid, men satte i stedet ballen i tverrliggeren.