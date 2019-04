Hushovd: – Kristoff får meg til å se dum ut

Alexander Kristoff tok tredjeplass i årets Flandern rundt, men TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd hadde ikke tro på 31-åringen før start i Antwerpen søndag formiddag.

Sykkellegenden mente Kristoff ikke hadde sett sprek nok ut i bakker denne sesongen.

Etter tredjeplassen la Hushovd seg flat.

– Han sykler sånn at han får meg til å se dum ut. Jeg har bare sagt at han er i dårlig form og ikke er klar i det hele tatt, men så er han virkelig med og kjemper om seieren, sier en lattermild Hushovd, og fortsetter:

– Hadde ikke Kristoff sittet i den gruppen bak Alberto Bettiol, hadde det vært et mye bedre samarbeid og de hadde kanskje kjørt inn Bettiol. Det er nettopp fordi de ser Kristoff og vet at de blir slått i spurten, og det gjorde han også. Jeg vet at han ikke er fornøyd med tredjeplass, men det var terningkast seks.

Lauritzen: – Umenneskelig prestasjon

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen hyllet Kristoff etter tredjeplassen.

– Vi sa faktisk at vi aldri skulle avskrive Kristoff. Vi gjorde det faktisk i VM (tok sølv). Han viser hvilken fighter han er. Han pisker seg i bakke etter bakke. Det var hardt kjør, stopp og så hardt kjør igjen. Dette er sånn han tåler, men jeg synes han viste en umenneskelig prestasjon, sier Lauritzen.

Lauritzen, som selv ble nummer tre i Flandern rundt i 1989, skulle helst sett at Deceuninck-Quick Step gjorde en jobb for å kjøre inn Bettiol på tampen.

– Jeg er overrasket over at Deceuninck-Quick Step, som satt der med tre mann, ikke satte seg for å kjøre inn Bettiol. De må ha vært fornøyde med andreplassen, for de slapp en mann (Kasper Asgreen) av gårde på slutten. De visste vel at om de hentet Bettiol, så hadde Kristoff vunnet. Da fikk noen andre gjøre jobben, men det var imponerende av Kristoff. Terningkast seks til Kristoff, sier han.

Kristoff uttalte etter rittet at han ikke hadde krefter til å gjøre jobben alene.

Fikk beskjed om å gamble

Sportsdirektør i Team UAE, Allan Peiper, var fornøyd med Kristoffs tredjeplass og mente det alltid er bra med pallplass i Flandern rundt.

– Det eneste jeg sa til ham var et han måtte gamble. Han kunne ikke følge hvert eneste angrep. Han måtte vente og håpe på at et samlet felt skulle spurte om seieren. Hadde vi hatt en hjelper til ham i gruppen, hadde vi hentet inn de sekundene til Bettiol, sier Peiper til TV 2.