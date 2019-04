To dager etter at han sjekket inn på «spionhotellet», ble Frode Berg pågrepet

– Men vi vet jo at de hemmelige tjenestene holder svært nøye oppsikt med akkurat dette området. De har kameraer overalt, legger han til.

– Utdaterte klisjeer

Metropol er et av Moskvas mest luksuriøse hoteller. Det ligger midt i smørøyet for uteliv, restauranter og underholdning i den russiske hovedstaden – og – bare et langt steinkast fra den strenge murbygningen som er hovedkvarteret til det hemmelige politiet FSB.

I nesten 60 år var det et av få hoteller der utlendinger som besøkte Moskva kunne og ville bo. Derfor ville ryktene ha det til at nesten hvert rom var overvåket, og at datidens KGB hadde full kontroll med hva som skjedde i baren, restauranten og under gjestenes dyner.

Men slik er det ikke lenger, insisterer direktør Godat. Han vil ikke være med på at han i dag driver noe «spionhotell».

– Det å kalle dette et spionhotell ville være en stor overdrivelse, sier han.

– Disse oppfatningene er basert på utdaterte klisjeer fra sovjettiden.

Historisk sus

Det er likevel et historisk sus over Metropol, som får besøkende til å tenke både på tsartidens overdådige luksus og den påfølgende strenge sovjettiden.

Etter revolusjonen i 1917 var både Lenin, Stalin, Trotskij og Mao gjester her. Kommunistene likte også luksus.

Siden da har nesten alt som fins av verdenskjendiser og historiske personligheter bodd her, dokumenterer de signerte portrettene som henger på veggene.

HOTELLDIREKTØR: Dominique Nicolas Godat. Foto: Aage Aune

Det er sporene av historie og den rike russiske kulturen som gjør Metropol så unikt, mener direktør Godat, ikke spionryktene.

– Vårt mål er å gi gjestene en opplevelse som er så ekte som mulig. Vi holder verdiene og historien i live her og derfor er det så spesielt å bo her.

Denne ektheten skal aldeles ikke innbefatte følelsen av å være under oppsyn av hemmelige agenter, understreker direktøren.

– Så nordmenn som kommer hit til hotellet kan være sikre på at de ikke blir arrestert?

– Ja, absolutt, ler han.

– Og ingen skjulte kameraer og mikrofoner på rommene?

– Nei, nei!