Politiet opplyser til TV 2 at det fremdeles er uklart om det er en relasjon. Tidligere søndag sa politiet at kvinnen i 20-årene som ble knivstukket fremsto som et helt tilfeldig offer.

Det er uvisst hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Vedkommende er ikke norsk statsborger.

Hendelsen ble meldt klokken 03.11 natt til søndag. Kvinnen i 20-årene ble stukket ned på gateplan på Birkelunden, ikke langt fra Paulus kirke. Ifølge Solberg ble kvinnen stukket i mageregionen.

Kvinnene ga også politiet en beskrivelse av gjerningsmannen og fortalte i hvilken retning han forlot stedet. Det førte til en rask pågripelse av en mann i midten av 40-årene kun få minutter senere, opplyser operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen var også i besittelse av kniven da han ble pågrepet.

Kvinnen har blitt operert ved Ullevål sykehus og tilstanden er stabil, opplyser operasjonsleder Tore Solberg klokken 5. Det er ingenting som tyder på at det er fare for liv.

