Kom rett inn på laget og senket Arsenal: – Mange har avskrevet ham

Phil Jagielka, som erstattet en syk Michael Keane i startoppstillingen like før kampstart, dukket opp i feltet etter et langt innkast fra Lucas Digne og sendte Everton i ledelsen.

– Han kom inn i elleveren like før avspark og sendte Everton rett i ledelsen. Den kom etter et lang kast i feltet. Sist gang han scoret var i 3-1 seieren mot Burnley i april 2017. Det var en enorm åpning for Everton, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter den tidlige scoringen på Goodison Park.

Med sine 36 år og 233 dager ble forøvrig Phil Jagielka den eldste spilleren som har scoret i Premier League hittil denne sesongen.

Everton spilte en bunnsolid omgang og hindret Arsenal effektivt med å slå tilbake etter et aggressivt og kompakt forsvarsspill de første 45 minuttene.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller var imponert over det målscorer Phil Jagielka viste etter at han kom inn på laget rett før avspark.

Emery tok grep i pausen

I pausen kom som forventet Arsenals toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang inn på banen for Arsenal. Sead Kolasinac gikk ut. Alexandre Lacazette ble værende på banen. Samtidig entret Aaron Ramsey banen til fordel for Mohamed Elneny etter pausen.

Byttene gjorde at Arsenal hevet spillet og satte inn et massivt press mot Everton.

Arsenal skapte sjanse på sjanse, men Everton lå kompakt og satset på kontringer. 20 minutter før slutt kunne Gylfi Sigurdsson doblet ledelsen da han fikk ballen i god posisjon i feltet. Avslutningen gikk imidlertid rett på keeper.

Everton kom gradvis mer med i kampen de siste ti minuttene av andreomgang og kun en god Arsenal-keeper Bernd Leno hindret ytterligere Everton-scoringer.

Everton tok en fortjent 1-0-seier, og hjalp dermed Chelsea og Manchester United i deres kamp for en topp fire-plassering.

Özil startet som kaptein

Arsenals manager Unai Emery ga Mesut Özil sjansen fra start i en kamp på bortebane for første gang siden 2. juldedag.

Mohamed Elneny og Henrikh Mkhitaryan kom inn på laget og henviste Aaron Ramsey og Alex Iwobi til benken.

Alexandre Lacazette ble foretrukket på topp fremfor Pierre-Emerick Aubameyang.

Evertons manager Marco Silva fikk problemer like før kampstart. Michael Keane var opprinnelig i startoppstillingen, men måtte ifølge BBC erstattes av Phil Jagielka like før kampstart grunnet sykdom på Keane.

Slik startet lagene:

Everton: Pickford; Coleman, Jagielka, Zouma, Digne; Gomes, Gueye, Sigurdsson; Bernard, Richarlison, Calvert-Lewin.

Benken: Stekelenburg, Baines, Davies, Lookman, Tosun, Walcott, McCarthy.

Arsenal: Leno; Sokratis, Mustafi, Monreal; Maitland-Niles, Elneny, Guendouzi, Kolasinac; Mkhitaryan, Ozil, Lacazette.

Benken: Cech, Lichtsteiner, Jenkinson, Ramsey, Suarez, Iwobi, Aubameyang.

Dommere: Kevin Friend (dommer), Matthew Wilkes (assistentdommer) og Adrian Holmes (assistentdommer)

