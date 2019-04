Se avslutningen i videovinduet øverst!

Alberto Bettiol gikk fra de andre med 14 kilometer igjen og tok seieren i årets Flandern rundt. Det var den italienske 25-åringens første proffseier.

En større gruppe med Alexander Kristoff blant rytterne ønsket ikke å bruke krefter på å hente Bettiol.

Kasper Asgreen gikk til mot slutten, men uten å kunne true seieren, men dansken tok andreplassen.

Alexander Kristoff tok tredjeplassen etter å ha spurtslått de andre rytterne i gruppen.

– Jeg tror jeg fort hadde vunnet om det var samlet, men det er sjelden samlet i dette løpet, så jeg er ikke bitter. Jeg følte jeg gjorde et veldig godt løp og vant en tredjeplass, sier Kristoff til TV 2.

Team UAE-rytteren måtte skynde seg av gårde.

– Jeg må rekke et fly, for eldstemann skal til tannlegen. Jeg har fått oppdraget, sier Kristoff, som vant Flandern rundt for fire år siden.

– Formen er bra, så jeg det er bare én gang jeg har kjørt bedre enn i år, så sånn sett er jeg nesten tilbake der jeg var i 2015. Det var litt mer samlet mot slutten enn jeg hadde trodd, sier 31-åringen fra Stavanger.

Terpstra mister Paris-Roubaix

Niki Terpstra gikk i en velt med om lag 160 kilometer til mål. Nederlenderen vant Flandern rundt i fjor og var blant de store favorittene til å vinne i år også, men rittet var over med velten.

Terpstra ble fraktet til sykehus. Terpstra var ved bevissthet og han beveget både armer og bein.

Direct Energie bekrefter imidlertid at Terpstra mister neste helgs Paris-Roubaix på grunn av hjernerystelsen han pådro seg.

– Det er både tragisk og dramatisk. Direct Énergie har brukt millioner på å hente Terpstra for å være med i det gode selskap i brosteinsklassikerne, som ikke har vært en forse for prokontinentallaget, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Alberto Bettiol fikk gå solo

Fire ryttere fikk gå tidlig og hadde på det meste i underkant av ni minutter på hovedfeltet. De fire utbryterne ble etter hvert kjørt inn.

Det ble fulgt opp med en rekke brudd og angrepsforsøk. Etter hvert falt den ene nordmannen etter den andre av, men en råsterk Kristoff hang med.

Med 14 kilometer igjen gikk Alberto Bettiol til og holdt helt til mål. Gruppen bak, der Kristoff var med, ville ikke bruke krefter på å kjøre inn Bettiol.

– Jeg kjente at jeg ikke hadde beina til å gå fra, så jeg prøvde bare å sitte med. Jeg satt heldigvis i den gruppen jeg hadde håpet jeg skulle være med. Det klarte jeg ikke i fjor, men nå, sier Kristoff.