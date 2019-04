I skisporet er de alle blant verdens beste, men hva skjer når man setter dem til å konkurrere uten snø og ski på beina? Ifølge tidligere langrennsløper Petter Northug (33) byr det på utfordringer.

– Vi kommer opp i situasjoner vi aldri har i vært i før. Til tider også veldig stressende situasjoner, så det blir litt kjefting og roping, røper Northug når TV 2 møter han under innspillingen som pågår i disse dager på Rhodos.

LAGKONKURRANSER: Hvert lag og nasjon må samarbeide for å slå motstanderne. Her er Theres Johaug i aksjon under en av Landskampens lagkonkurranser. Foto: Håvard Solem / TV 2

Sammen med Therese Johaug (30), Emil Iversen (27) og Tiril Eckhoff (28) skal han forsvare Norges ære mot svenskene Calle Halfvarsson (30), Charlotte Kalla (31), Hanna Öberg (23) og Sebastian Samuelsson (22) i TV 2s nye program Landskampen.

– Gir alt

Gjennom åtte programmer får TV-seerne, loset av programleder Øyvind Mund (53), følge skistjernene i sommerlige omgivelser på den greske øya Rhodos. Her skal lagene gjennom en daglige lagkonkurranser og individuelle dueller. Taper man, blir det straff. Til slutt står én nasjon igjen som vinner.

Selv om Northug har lagt opp som langrennsutøver, lever konkurranseinstinktet i beste velgående, og kampen mot «söta bror» er blodig alvor.

– Før jeg kom hit, så tenkte jeg at dette skulle være litt avslappende og rolig, men så fort man får på seg drakten med flagget og startskuddet går, så gir alle alt, forklarer han.

Skal slå Halfvarsson

Og det er særlig én svenske som blir viktig å slå for Northug, nemlig erkerivalen Calle Halfvarsson.

I DUELL: Petter Northug og erkerivalen fra Sverige, Calle Halfvarsson, i beinhard duell. Foto: Håvard Solem / TV 2

– Vi har en egen resultatliste utenom den offisielle, hvor vi teller opp hvem av oss som har vunnet flest dueller. Jeg gleder meg til å avsløre den, sier Northug før han raskt legger til:

– Hvis jeg vinner, da. Hvis ikke, så blir den ikke publisert. Da forsvinner den bare.

Tror på svensk seier

Ifølge Halfvarsson blir det ingen lett match for Northug.

– Vi vet jo at nordmennene er veldig sterke med ski på beina, men her nede, når det ikke handler om ski, så tror jeg Sverige har en fordel. Vi tok dem ikke i vinter, men vi skal ta dem her, forsikrer han.

30-åringen legger ikke skjul på at det også her er mye kniving og rivalisering mellom nabonasjonene.

– Jeg opplever at det er nesten mer her enn i skisporet. Det føles som at det er minst like viktig å vinne denne konkurransen, avslutter han.

Innimellom de beinharde konkurransene vil publikum også få anledning til å bli bedre kjent med de åtte idrettsheltene. Når lagene samles rundt middagsbordet er det duket for aktuelle samtaler fra deltakernes karrièrer.

Det er foreløpig ikke bestemt når «Landskampen» skal sendes på TV.