Flere nye bomstasjoner i Bergen er ramponert i løpet av helgen. Hærverket må til slutt betales av alle som kjører gjennom bomringen.

Nå er tre bomstasjoner utsatt for hærverk, og politiet ser ifølge Bergens Tidende en sammenheng.

Brann

Det var grytidlig søndag at meldingen kom om brann i en bod tilknyttet til den nye bomstasjonen i Grimesvingene.

– Det var brann i en koblingsboks, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Søndag formiddag kom det så melding om at også koblingsboksen ved bomstasjonen i Skageveien i Ytrebygda er skadd av brann. Også natt til fredag var det bomtrøbbel: Da ble en boks ved den nye bomstasjonen på Torget sparket løs.

Bilistene må betale

Så langt er det ikke full oversikt over hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene.

– Vi jobber med å få dette i orden igjen så fort som mulig. Vi må få ordnet låsen på boden og få reparert kablene, sier prosjektleder Beate Riisnæs i Bypakke Bergen.

Hun legger til at det er bilistene betaler for bompengeprosjektet – og dermed er det trafikantene som også må ta regningen for de siste dagers hærverk.

– Hold lighterne i lommen

Lørdag ble 15 nye bomstasjoner satt i drift i Bergen. Samtidig ble det innført betaling av bompenger for elbiler.

​Trym Aafløy, leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen og 1. kandidat til bystyret, tar sterk avstand fra hærverket.

– Om man setter ting i brann hver gang man er uenig i noe, så er samfunnet vårt på ville veier. Man må bruke lovlige midler, og så må folk rett og slett holde lighterne i lommen, sier Aafløy til TV 2.

Lytter ikke

Han forstår at folk er frustrerte på grunn av de nye bomstasjonene, men at det på ingen måte legitimerer hærverk.

– Store deler av befolkningen har appellert til politikerne i Bergen i flere år, men ingen henvendelser til partiene i Bergen har hatt noen som helst innvirkning på de politiske prosessene. Når så store protester ikke har noen effekt på de styrende politikerne, så er det mulig å ha en forståelse for at folks frustrasjon kan slå ut på denne måten. Men når det er sagt, så er hærverk ingen løsning på noen konflikter uansett, så vi kan ikke støtte det, sier Aafløy.

(NTB/TV 2)