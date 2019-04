Hendelsen skjedde tirsdag i Kruger nasjonalpark i Sør-Afrika, skriver kanalen.

Andre krypskyttere skal ha varslet familien, som igjen varslet parkens skogvoktere.

Et søk ble satt i gang for å finne mannen. Torsdag ble en hodeskalle og et par bukser funnet.

Parkens administrerende leder sender gir sin kondolanse til familien, men med et forbehold.

– Å gå inn i Kruger nasjonalpark ulovlig og til fots er ikke klokt. Det medfører mange farer, og denne hendelsen er et bevis på det, har han uttalt ifølge BBC.

Nasjonalparken har et pågående problem med krypskyttere. Kanalen skriver at det fortsatt er en sterk etterspørsel etter hornet til nesehornet i asiatiske land.

Lørdag gjorde myndighetene på flyplassen i Hong Kong det største funnet av nesehorn horn på fem år, til en verdi av 2,1 millioner dollar.