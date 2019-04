Fulle tog, trikker, busser og t-baner er hverdagskost for veldig mennesker.

De få gangene noen tilbyr setet sitt, kan for mange oppleves som et sjokk. Sjokket blir heller ikke noe mindre når den hyggelige gesten kommer fra en verdenskjent skuespiller som Ben Stiller på t-banen i New York.

I en Instagramvideo, publisert av brukeren «willsta_gram», ser vi kvinnen hoppe opp av begeistring idet hun skjønner hvem den andre personen er.

Saken ble først omtalt av Page Six.

«Jeg elsker deg så mye», roper kvinnen på spansk i videoen idet hun tar ut hårrullene fra håret.

GOOD GUY: Ben Stiller Foto: Brian Ach

«Jeg er gærn! Kjære gud...gi meg en video for meg!» fortsetter kvinnen.

Stiller på sin side beholder både roen og solbrillene. Han både smiler og ler tilbake til kvinnen, og godtok senere å både ta video og bilde sammen med den ivrige beundreren.