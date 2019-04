EU har i mange år vært en pådriver for å få ned utslippet fra bilparken. De har innført stadig strengere krav til bilprodusentene – og fått dem til å investere store summer i utvikling av nye og renere motorer.

Fra 2021 innføres en helt ny ordning. Da blir alle bilprodusenter målt på det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra bilene de selger. Er dette snittet over 95 gram/km, er det snakk om enorme bøter. Ikke bare for bilene som har utslipp over dette, men for alle biler som er utlevert.

Ordningen blir ansett for å være så streng at bilprodusentene ikke har noe valg. Klarer de ikke dette, vil det heller ikke være lønnsomt å selge biler i vår del av verden.

Inngår i FCA-salget

Nå viser det seg også at den kan få noen uventede effekter. Bransje-nettstedet Automotive News skriver at Tesla har gjort en avtale med bilgiganten Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Kort fortalt går den ut på at de to skal ha signert en avtale der Teslas biler går inn i en form for pool med bilene fra FCA. Det skal fungere slik at Tesla-salget inngår i det totale salget fra FCA i EUs medlemsland.

Tesla produserer og selger kun elbiler og de har naturligvis ikke noe CO2-utslipp i det hele tatt. Dermed synker gjennomsnittstallet til FCA umiddelbart når Teslas biler regnes med.

Tesla kan få skikkelig drahjelp av ny EU-regel på utslipp. De pengene kommer nok svært godt med i den fasen selskapet nå er inne i.

Skikkelig gavepakke

Automotive News siterer avisen Financial Times som hevder at FCA og Tesla skal ha meldt inn dette til EU. De skriver også at FCA skal ha avtalt å betale Tesla flere hundre millioner Euro, tilsvarende flere millarder kroner for dette. Uten at Tesla i praksis trenger å gjøre noe som helst.

– Det kan jo nesten høres for bra ut til å være sant, men her får altså Tesla en skikkelig gavepakke, på grunn av regler utarbeidet av EU. Det har nok Tesla også helt klart visst om og forberedt seg til, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Jeep er et av merkene til Fiat Chrysler Automobiles. De har sterke offroadtrasjoner og er store på SUV-er. Lavt utslipp er de ikke like kjent for...

Kjøper seg et pusterom

– Det gir også mening at det er FCA som er på banen her. De er sent ute med elektrifisering av bilene sine og har heller ikke den mest oppdaterte motorteknologien. Dermed ville de risikere å bli hardt rammet av den nye utslippsregelen. Det har blitt spekulert i at mange bilprodusenter sannsynligvis vil droppe å selge flere av modellene sine i Europa, fordi de vil dra opp snittet for mye. Hos FCA er særlig merker som Jeep og Maserati utsatt her.

– Forutsatt at avtalen går gjennom og blir endelig, vil de med dette kjøpe seg et pusterom. Samtidig som Tesla får penger som helt sikkert kommer veldig godt med i den fasen de er inne i nå, avslutter Benny.

